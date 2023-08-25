Idée d'entrée fraîcheur et gourmande : un carpaccio de courgettes à la feta, noix et menthe

Ce carpaccio de courgettes est un délice ! Une entrée rafraîchissante ultra-facile et rapide à préparer, idéale pour un déjeuner estival.
Servez à vos convives un carpaccio de courgettes à la feta, noix et menthe ! C'est une assiette végétarienne simple et gourmande à préparer en un rien de temps. Pour assaisonner, un filet d'huile d'olive et de jus de citron. C'est tout ! Pour les carnivores, proposez la recette classique du carpaccio de bœuf. Si vous cherchez d'autres recettes estivales à servir en entrée, on vous recommande absolument d'essayer ces brochettes de feta et courgettes grillées !
Recette Carpaccio de courgettes à la feta, menthe et noix
Ingrédients
- 6 courgettes
- 100 g de feta
- 50 g de cerneaux de noix concassés
- huile d'olive
- jus de citron
- sel, poivre
- Quelques feuilles de menthe fraîche
Préparation
1
Bien laver les courgettes et découper les extrémités.
2
Les détailler très finement en rondelles à l'aide d'une mandoline puis les disposer dans des assiettes en formant une rosace.
3
Parsemer de la feta émiettée et des noix concassées par-dessus.
4
Arroser avec un filet d'huile d'olive et de jus de citron et agrémenter de menthe fraîche.