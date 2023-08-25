Idée d'entrée fraîcheur et gourmande : un carpaccio de courgettes à la feta, noix et menthe

Par Célia Papaïx ·

Carpaccio de courgettes à la feta, menthe et noix

Ce carpaccio de courgettes est un délice ! Une entrée rafraîchissante ultra-facile et rapide à préparer, idéale pour un déjeuner estival.

Servez à vos convives un carpaccio de courgettes à la feta, noix et menthe ! C'est une assiette végétarienne simple et gourmande à préparer en un rien de temps. Pour assaisonner, un filet d'huile d'olive et de jus de citron. C'est tout ! Pour les carnivores, proposez la recette classique du carpaccio de bœuf. Si vous cherchez d'autres recettes estivales à servir en entrée, on vous recommande absolument d'essayer ces brochettes de feta et courgettes grillées !

Recette Carpaccio de courgettes à la feta, menthe et noix

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 courgettes
  • 100 g de feta
  • 50 g de cerneaux de noix concassés
  • huile d'olive
  • jus de citron
  • sel, poivre
  • Quelques feuilles de menthe fraîche

Préparation

1
Bien laver les courgettes et découper les extrémités.
2
Les détailler très finement en rondelles à l'aide d'une mandoline puis les disposer dans des assiettes en formant une rosace.
3
Parsemer de la feta émiettée et des noix concassées par-dessus.
4
Arroser avec un filet d'huile d'olive et de jus de citron et agrémenter de menthe fraîche.
5
Servir très frais !
SaladeLégumesVégétarienFacileRapideétéMinceur
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Courgettes rôties et crème de feta à la menthe
Courgettes rôties et crème de feta à la menthe
Carpaccio de kiwi, betterave et patate douce rôties et feta
Carpaccio de kiwi, betterave et patate douce rôties et feta
Cheesecake aux courgettes, parfumé à la menthe et au zeste de citron
Cheesecake aux courgettes, parfumé à la menthe et au zeste de citron
Beignets de courgettes et feta
Beignets de courgettes et feta
Tomate burger avec galettes de courgettes, touches de chèvre et menthe
Tomate burger avec galettes de courgettes, touches de chèvre et menthe
Carpaccio de melon, jambon cru et pesto
Carpaccio de melon, jambon cru et pesto
Carpaccio de courgettes au parmesan
Carpaccio de courgettes au parmesan
Crème à l'avocat, feta et menthe
Crème à l'avocat, feta et menthe
Carpaccio de daurade au fruit de la passion
Carpaccio de daurade au fruit de la passion
Carpaccio de boeuf
Carpaccio de boeuf