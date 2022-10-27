Recette pas chère et délicieuse : la chakchouka aux poireaux et au chèvre, vous n'allez pas résister !

On se régale sans se ruiner avec cette idée de recette économique et gourmande !
La chakchouka aux poireaux et au chèvre va vite devenir un de vos plats préférés ! Après avoir adoré la version aux épinards, découvrez cette recette aux poireaux et au chèvre. Cette chakchouka est vraiment délicieuse et ce n'est pas du tout compliqué de la refaire à la maison, on vous met au défi. Pour apprécier les poireaux sans même s'en rendre compte, on vous propose notre tatin de poireaux au comté, c'est trop gourmand ! Osez revisiter le hachis parmentier avec des poireaux, vous ne vous en passerez plus cet hiver…
Recette Chakchouka aux poireaux et au chèvre
Ingrédients
- 2 gousses d'ail
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 500 g de blancs de poireaux
- 80 g de crème fraîche
- 4 oeufs
- 100 g de fromage de chèvre frais
- sel, poivre
Préparation
1
Peler et écraser les gousses d'ail. Émincer l'oignon finement et faire revenir le tout dans une grande poêle à feu moyen avec de l'huile d'olive.
2
Au bout de 5 minutes environ, ajouter les blancs de poireaux émincés et augmenter le feu. Laisser toute l'eau s'évaporer en mélangeant régulièrement pour qu'ils n'accrochent pas.
3
Ajouter la crème fraîche, mélanger et former quatre petits puits. Casser les oeufs dans les trous et émietter le chèvre frais par-dessus.
4
Couvrir la poêle, baisser le feu et laisser les oeufs cuire (pour que le blanc soit bien "pris").
5
Saler, poivrer et déguster aussitôt !