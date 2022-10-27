Recette pas chère et délicieuse : la chakchouka aux poireaux et au chèvre, vous n'allez pas résister !

Par Célia Papaïx ·

Chakchouka aux poireaux et au chèvre

On se régale sans se ruiner avec cette idée de recette économique et gourmande !

La chakchouka aux poireaux et au chèvre va vite devenir un de vos plats préférés ! Après avoir adoré la version aux épinards, découvrez cette recette aux poireaux et au chèvre. Cette chakchouka est vraiment délicieuse et ce n'est pas du tout compliqué de la refaire à la maison, on vous met au défi. Pour apprécier les poireaux sans même s'en rendre compte, on vous propose notre tatin de poireaux au comté, c'est trop gourmand ! Osez revisiter le hachis parmentier avec des poireaux, vous ne vous en passerez plus cet hiver…

Recette Chakchouka aux poireaux et au chèvre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 gousses d'ail
  • 1 oignon
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 500 g de blancs de poireaux
  • 80 g de crème fraîche
  • 4 oeufs
  • 100 g de fromage de chèvre frais
  • sel, poivre

Préparation

1
Peler et écraser les gousses d'ail. Émincer l'oignon finement et faire revenir le tout dans une grande poêle à feu moyen avec de l'huile d'olive.
2
Au bout de 5 minutes environ, ajouter les blancs de poireaux émincés et augmenter le feu. Laisser toute l'eau s'évaporer en mélangeant régulièrement pour qu'ils n'accrochent pas.
3
Ajouter la crème fraîche, mélanger et former quatre petits puits. Casser les oeufs dans les trous et émietter le chèvre frais par-dessus.
4
Couvrir la poêle, baisser le feu et laisser les oeufs cuire (pour que le blanc soit bien "pris").
5
Saler, poivrer et déguster aussitôt !
LégumesVégétarienPas chèresFromage
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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