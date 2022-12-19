On fond pour ce clafoutis original aux poireaux et au chèvre, un vrai délice simple et rapide à faire !

Voici une recette gourmande et super facile à refaire à la maison : le clafoutis aux poireaux et au chèvre ! Une idée parfaite pour un repas savoureux.
Les clafoutis salés, vous connaissez bien maintenant. Aux courgettes et au saumon, aux tomates, aux champignons… À chaque saison son clafoutis ! On peut les décliner à l'infini et on s'attaque aujourd'hui à une nouvelle version originale et parfaite pour le dîner de ce soir. Quelques poireaux et un peu de chèvre plus tard, vos papilles ne vont pas en revenir c'est promis ! Fondant, généreux, gourmand, ce plat a tout pour vous ravir. N'attendez plus !
Recette Clafoutis aux poireaux et au chèvre
Ingrédients
- 600 g de blancs de poireaux
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 4 oeufs
- 50 g de farine
- 85 g de crème liquide entière
- 150 g de bûche de chèvre
- pignons de pin
Préparation
1
Rincer et émincer finement les blancs de poireaux. Les faire suer dans une sauteuse avec de l'huile d'olive pendant une trentaine de minutes. Ajouter un peu d'eau s'ils accrochent.
2
Une fois qu'ils sont bien fondants, les laisser refroidir.
3
Battre les oeufs et la farine. Verser la crème liquide progressivement tout en fouettant pour détendre la pâte.
4
Découper 6 rondelles dans la moitié de la bûche de chèvre. Détailler l'autre moitié en petits dés et les ajouter dans la préparation précédente.
5
Ajouter les poireaux dans l'appareil à clafoutis et verser dans 6 ramequins qui passent au four (beurrés et farinés).
6
Déposer une rondelle de chèvre par-dessus et parsemer de pignons de pin. Enfourner 25 minutes à 180°C.