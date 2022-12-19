On fond pour ce clafoutis original aux poireaux et au chèvre, un vrai délice simple et rapide à faire !

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux poireaux et au chèvre

Voici une recette gourmande et super facile à refaire à la maison : le clafoutis aux poireaux et au chèvre ! Une idée parfaite pour un repas savoureux.

Les clafoutis salés, vous connaissez bien maintenant. Aux courgettes et au saumon, aux tomates, aux champignons… À chaque saison son clafoutis ! On peut les décliner à l'infini et on s'attaque aujourd'hui à une nouvelle version originale et parfaite pour le dîner de ce soir. Quelques poireaux et un peu de chèvre plus tard, vos papilles ne vont pas en revenir c'est promis ! Fondant, généreux, gourmand, ce plat a tout pour vous ravir. N'attendez plus !

Recette Clafoutis aux poireaux et au chèvre

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de blancs de poireaux
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 4 oeufs
  • 50 g de farine
  • 85 g de crème liquide entière
  • 150 g de bûche de chèvre
  • pignons de pin

Préparation

1
Rincer et émincer finement les blancs de poireaux. Les faire suer dans une sauteuse avec de l'huile d'olive pendant une trentaine de minutes. Ajouter un peu d'eau s'ils accrochent.
2
Une fois qu'ils sont bien fondants, les laisser refroidir.
3
Battre les oeufs et la farine. Verser la crème liquide progressivement tout en fouettant pour détendre la pâte.
4
Découper 6 rondelles dans la moitié de la bûche de chèvre. Détailler l'autre moitié en petits dés et les ajouter dans la préparation précédente.
5
Ajouter les poireaux dans l'appareil à clafoutis et verser dans 6 ramequins qui passent au four (beurrés et farinés).
6
Déposer une rondelle de chèvre par-dessus et parsemer de pignons de pin. Enfourner 25 minutes à 180°C.
7
Déguster bien chaud !
LégumesFromageVégétarienFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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