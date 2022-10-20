Réinventez le hachis parmentier avec cette recette aux poireaux, vous allez fondre de plaisir !

Par Célia Papaïx ·

Hachis parmentier aux poireaux

Ce plat gourmand et familial est vraiment super facile à réaliser ! Cette revisite aux poireaux va bousculer vos papilles.

Si vous avez envie de rendre le hachis parmentier traditionnel plus original, découvrez cette recette aux poireaux ! Une idée toute simple mais qui va tout changer à table, on vous le promet. Pour succomber de gourmandise, osez la version aux patates douces et aux œufs coulants, c'est une tuerie ! Vous pourrez aussi revisiter ce plat régressif avec une purée de carottes, vous allez forcément adorer ! La recette du jour est ultra-facile à faire, c'est LA bonne idée pour un dîner en famille très gourmand.

Recette Hachis parmentier aux poireaux

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de pomme de terre
  • 3 petits poireaux
  • 1 oignon
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 600 g de viande de boeuf hachée
  • sel, poivre
  • 150 ml de lait
  • 50 ml de crème liquide
  • 40 g de beurre
  • 1 pincée de noix de muscade moulue
  • 50 g de fromage râpé

Préparation

1
Éplucher les pommes de terre et les faire cuire dans un grand volume d'eau salée pendant environ 25 minutes. Elles doivent être bien tendres.
2
Trier les poireaux et les tailler finement en rondelles. Les rincer longuement à l'eau claire.
3
Peler et émincer l'oignon. Dans un poêle chaude, faire revenir les poireaux et l'oignon. Au bout de 5 minutes, ajouter la viande hachée et laisser cuire pendant 10 minutes en remuant régulièrement. Saler, poivrer et réserver.
4
Une fois les pommes de terre cuites, les passer au moulin à légumes ou au presse-purée. Verser le lait tiède, la crème liquide et le beurre coupé en petits morceaux et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une purée homogène. Assaisonner de muscade, sel et poivre.
5
Dans un plat à gratin beurré, déposer au fond le mélange viande/poireaux et recouvrir d'une couche de purée.
6
Parsemer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 180°C. Déguster bien chaud !
LégumesViandeGratinFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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