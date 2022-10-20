Réinventez le hachis parmentier avec cette recette aux poireaux, vous allez fondre de plaisir !

Ce plat gourmand et familial est vraiment super facile à réaliser ! Cette revisite aux poireaux va bousculer vos papilles.
Si vous avez envie de rendre le hachis parmentier traditionnel plus original, découvrez cette recette aux poireaux ! Une idée toute simple mais qui va tout changer à table, on vous le promet. Pour succomber de gourmandise, osez la version aux patates douces et aux œufs coulants, c'est une tuerie ! Vous pourrez aussi revisiter ce plat régressif avec une purée de carottes, vous allez forcément adorer ! La recette du jour est ultra-facile à faire, c'est LA bonne idée pour un dîner en famille très gourmand.
Recette Hachis parmentier aux poireaux
Ingrédients
- 600 g de pomme de terre
- 3 petits poireaux
- 1 oignon
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 600 g de viande de boeuf hachée
- sel, poivre
- 150 ml de lait
- 50 ml de crème liquide
- 40 g de beurre
- 1 pincée de noix de muscade moulue
- 50 g de fromage râpé
Préparation
1
Éplucher les pommes de terre et les faire cuire dans un grand volume d'eau salée pendant environ 25 minutes. Elles doivent être bien tendres.
2
Trier les poireaux et les tailler finement en rondelles. Les rincer longuement à l'eau claire.
3
Peler et émincer l'oignon. Dans un poêle chaude, faire revenir les poireaux et l'oignon. Au bout de 5 minutes, ajouter la viande hachée et laisser cuire pendant 10 minutes en remuant régulièrement. Saler, poivrer et réserver.
4
Une fois les pommes de terre cuites, les passer au moulin à légumes ou au presse-purée. Verser le lait tiède, la crème liquide et le beurre coupé en petits morceaux et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une purée homogène. Assaisonner de muscade, sel et poivre.
5
Dans un plat à gratin beurré, déposer au fond le mélange viande/poireaux et recouvrir d'une couche de purée.
6
Parsemer de fromage râpé et enfourner 20 minutes à 180°C. Déguster bien chaud !