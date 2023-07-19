Ces pavés de saumon farcis aux épinards sont très faciles à faire et sont ultra-savoureux !

On vous propose aujourd'hui une recette originale et simple à reproduire chez vous pour ravir les papilles de vos convives. En cuisine !
Surprenez vos invités avec cette recette de pavé de saumon farci aux épinards ! C'est ultra-original et super gourmand. En plus, c'est facile à préparer chez vous, et avec son petit beurre à l'ail pour parfumer en fin de cuisson, on n'y résiste pas… Il ne vous reste plus qu'à accompagner votre saumon de riz par exemple pour une assiette généreusement gourmande et complète. Partagez également un feuilleté géant au saumon et aux poireaux pour un dîner réussi et sans prise de tête !
Recette Saumon farci aux épinards
Ingrédients
- 4 pavés de saumon (sans la peau)
- sel, poivre
- 3 c. à soupe de jus de citron
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 115 g de épinards cuits
- 115 g de fromage à tartiner
- 4 c. à soupe de parmesan râpé
- 2 gousses d'ail
- 1 c. à soupe de beurre
Préparation
1
Sécher les pavés de saumon puis les saler et poivrer des deux côtés. Arroser avec 2 cuillères à soupe de jus de citron et d'huile d'olive.
2
Trancher les pavés de saumon sur la longueur, afin de réaliser une "pochette" (sans les couper entièrement).
3
Mélanger les épinards égouttés au maximum et hachés avec le fromage frais, une gousse d'ail hachée et le parmesan. Assaisonner de sel et de poivre.
4
Farcir les pavés de saumon avec cette préparation. Dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, faire cuire les pavés de saumon 6 à 7 minutes par face à feu moyen. Ils doivent être bien dorés.
5
Couvrir la poêle et laisser cuire encore pendant 2 à 3 minutes. Retirer les pavés de saumon.
6
Faire fondre le beurre avec la deuxième gousse d'ail émincée dans la poêle et avec une cuillère à soupe de jus de citron.
7
Remettre les pavés de saumon et les arroser avec ce beurre à l'ail pendant quelques minutes. Servir aussitôt.