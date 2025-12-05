Cinnamon rolls express : la version en palmiers croustillants hyper simple et rapide pour le goûter

Palmiers express façon cinnamon rolls

Ces palmiers à la cannelle et à la vanille façon cinnamon rolls sont parfaits pour un goûter ou un petit-déjeuner gourmand ! Rapides et faciles à préparer, on les adore pour leur douceur apportée par la vanille, leur côté chaleureux et réconfortant apporté par la cannelle et leur côté croustillant avec la pâte feuilletée. Pour une pause sucrée express et sans prise de tête, ces petits biscuits façon cinnamon rolls vont mettre tout le monde d'accord ! La recette est si simple et rapide, on tombe tout de suite accro...

Recette Palmiers express façon cinnamon rolls

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée rectangulaire
  • 2 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à café de cannelle en poudre
  • 1 c. à café de vanille en poudre
  • 20 g de beurre fondu

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée et la badigeonner de beurre fondu.
2
Mélanger le sucre avec la cannelle et la vanille puis saupoudrer sur toute la surface de la pâte feuilletée.
3
Rouler la pâte d'un côté jusqu'à la moitié en serrant bien et faire de même de l'autre côté. Découper ensuite des tronçons d'environ 5 mm puis les disposer sur une plaque recouverte de papier cuisson en les espaçant légèrement.
4
(Vous pouvez laisser le boudin quelques minutes au congélateur pour une découpe plus facile.)
5
Enfourner 15 minutes environ à 180°C pour que la pâte feuilletée gonfle et dore bien.
6
Quand les palmiers sont bien croustillants, laisser refroidir sur une grille et déguster !
Gouter Feuilleté Facile Rapide Pas chères Automne Hiver
