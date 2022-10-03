On fond de plaisir pour le clafoutis aux poires, parfait pour la saison et très gourmand

Par Célia Papaïx ·

Clafoutis aux poires

Un dessert super fondant en bouche pour terminer le repas sur une note délicieuse.

Découvrez le clafoutis aux poires, un gâteau irrésistible ! Tellement simple et rapide à réaliser, vous allez en vouloir tous les jours. N'hésitez pas à ajouter quelques pépites de chocolat pour plus de gourmandise mais on vous promet que vous allez plonger votre cuillère plus d'une fois dans ce clafoutis aux poires. Pour des envies de saveurs exotiques, craquez pour la tarte aux poires et à la noix de coco, c'est un délice. La poire peut aussi se décliner en version salée, ce crumble aux poires et au poulet devrait convaincre vos papilles.

Recette Clafoutis aux poires

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires
  • 60 g de beurre
  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 pincée de sel
  • 80 g de farine
  • 250 ml de lait

Préparation

1
Peler et retirer le trognon des poires. Les détailler en lamelles.
2
Beurrer un moule à gratin avec 20 g de beurre (garder le reste pour la suite de la recette) puis déposer les lamelles de poires.
3
Battre les oeufs avec les sucres et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine et bien mélanger.
4
Verser le lait et le reste du beurre fondu. Mélanger jusqu'à bien lisser la pâte et la verser dans le moule sur les poires.
5
Enfourner 25 minutes à 210°C. Laisser refroidir avant de déguster !
L'astuce du chef
Ajouter 100 g de pépites de chocolat dans la pâte pour encore plus de gourmandise.
FruitsFacileAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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