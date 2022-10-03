On fond de plaisir pour le clafoutis aux poires, parfait pour la saison et très gourmand

Un dessert super fondant en bouche pour terminer le repas sur une note délicieuse.
Découvrez le clafoutis aux poires, un gâteau irrésistible ! Tellement simple et rapide à réaliser, vous allez en vouloir tous les jours. N'hésitez pas à ajouter quelques pépites de chocolat pour plus de gourmandise mais on vous promet que vous allez plonger votre cuillère plus d'une fois dans ce clafoutis aux poires. Pour des envies de saveurs exotiques, craquez pour la tarte aux poires et à la noix de coco, c'est un délice. La poire peut aussi se décliner en version salée, ce crumble aux poires et au poulet devrait convaincre vos papilles.
Recette Clafoutis aux poires
Ingrédients
- 4 poires
- 60 g de beurre
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 80 g de farine
- 250 ml de lait
Préparation
1
Peler et retirer le trognon des poires. Les détailler en lamelles.
2
Beurrer un moule à gratin avec 20 g de beurre (garder le reste pour la suite de la recette) puis déposer les lamelles de poires.
3
Battre les oeufs avec les sucres et le sel jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Incorporer la farine et bien mélanger.
4
Verser le lait et le reste du beurre fondu. Mélanger jusqu'à bien lisser la pâte et la verser dans le moule sur les poires.
5
Enfourner 25 minutes à 210°C. Laisser refroidir avant de déguster !
L'astuce du chef
Ajouter 100 g de pépites de chocolat dans la pâte pour encore plus de gourmandise.