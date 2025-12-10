Tarte aux poireaux, chèvre et noix : la recette maison simple pour un dîner de saison

Par Célia Papaïx ·

Tarte salée aux poireaux, chèvre et noix

Cette tarte salée poireaux, chèvre et noix est une recette simple, économique et idéale pour les repas d'hiver. Le fondant des poireaux s'associe parfaitement avec la douceur du chèvre et le croquant des noix. Facile à préparer, cette tarte réconfortante plaît autant en entrée avec une salade verte qu'en plat principal. C'est une recette de saison savoureuse et familiale très rapide à improviser pour vos dîners en semaine ! 

Recette Tarte salée aux poireaux, chèvre et noix

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte brisée
  • 3 poireaux moyens
  • 150 g de chèvre (bûche ou frais)
  • 50 g de noix
  • 2 oeufs
  • 15 cl de crème
  • huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Émincer les poireaux et les faire fondre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant une dizaine de minutes. Saler, poivrer.
3
Mélanger les oeufs et la crème. Assaisonner.
4
Étaler la pâte dans un moule et piquer le fond. Ajouter les poireaux et le chèvre en tranches. Verser l'appareil aux oeufs et saupoudrer de noix concassées.
5
Enfourner 30 à 35 minutes jusqu'à l'obtention d'une belle couleur dorée.
L'astuce du chef
Arroser d'un filet de miel pour encore plus de gourmandise !
- La suite après cette vidéo -
TarteQuicheLégumesHiverAutomneFromageFacileRapidePas chères
Plus de recettes
Tarte salée brick aux émincés de poireaux, champignons et oignons
Tarte salée brick aux émincés de poireaux, champignons et oignons
Quiche aux poireaux et au fromage de chèvre
Quiche aux poireaux et au fromage de chèvre
15 recettes innovantes de tarte salée
15 recettes innovantes de tarte salée
tarte tatin salée aux courgettes et aux aubergines grillées
tarte tatin salée aux courgettes et aux aubergines grillées
Tarte rustique aux poireaux et comté
Tarte rustique aux poireaux et comté
Cuisinez les huîtres comme un vrai pro avec cette recette gourmande gratinée aux poireaux et au chèvre !
Cuisinez les huîtres comme un vrai pro avec cette recette gourmande gratinée aux poireaux et au chèvre !
Tarte tatin aux poireaux et au chèvre
Tarte tatin aux poireaux et au chèvre
Tarte rustique poireaux, chèvre et miel
Tarte rustique poireaux, chèvre et miel
Bûche salée aux épinards et saumon
Bûche salée aux épinards et saumon
Crème brûlée salée aux champignons
Crème brûlée salée aux champignons