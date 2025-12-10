Tarte aux poireaux, chèvre et noix : la recette maison simple pour un dîner de saison

Cette tarte salée poireaux, chèvre et noix est une recette simple, économique et idéale pour les repas d'hiver. Le fondant des poireaux s'associe parfaitement avec la douceur du chèvre et le croquant des noix. Facile à préparer, cette tarte réconfortante plaît autant en entrée avec une salade verte qu'en plat principal. C'est une recette de saison savoureuse et familiale très rapide à improviser pour vos dîners en semaine !
Recette Tarte salée aux poireaux, chèvre et noix
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 3 poireaux moyens
- 150 g de chèvre (bûche ou frais)
- 50 g de noix
- 2 oeufs
- 15 cl de crème
- huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Préchauffer le four à 180°C.
2
Émincer les poireaux et les faire fondre dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant une dizaine de minutes. Saler, poivrer.
3
Mélanger les oeufs et la crème. Assaisonner.
4
Étaler la pâte dans un moule et piquer le fond. Ajouter les poireaux et le chèvre en tranches. Verser l'appareil aux oeufs et saupoudrer de noix concassées.
5
Enfourner 30 à 35 minutes jusqu'à l'obtention d'une belle couleur dorée.
L'astuce du chef
Arroser d'un filet de miel pour encore plus de gourmandise !