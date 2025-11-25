Tarte rustique aux poires et amandes : la recette maison avec du mascarpone

Cette tarte rustique aux poires, mascarpone et amandes est une recette simple, rapide et parfaite pour l'automne. Avec sa pâte brisée bien croustillante et sa garniture fondante, elle promet un moment délicieux ! C'est un dessert élégant qui n'a rien de compliqué à la réalisation, car très facile à préparer en seulement quelques minutes, et qui met en valeur les poires de saison. Une véritable option gourmande, économique et inratable pour régaler toute la famille !
Recette Tarte rustique aux poires, mascarpone et amandes
Ingrédients
- 1 pâte brisée
- 3 poires
- 150 g de mascarpone
- 40 g de sucre
- 2 c. à soupe de amandes effilées
- 1 c. à café de extrait de vanille
Préparation
1
Dérouler la pâte brisée et la déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
2
Mélanger le mascarpone avec le sucre et l'extrait de vanille puis étaler la préparation sur la pâte en laissant un contour libre de 2 cm.
3
Ajouter les poires découpées en lamelles puis rabattre la pâte sur les fruits. Saupoudrer d'amandes effilées.
4
Enfourner 30 minutes à 190°C.