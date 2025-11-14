Recette de crumble aux poires et amandes facile et rapide pour 4 personnes

Crumble aux poires et amandes

Le crumble aux poires et aux amandes est un dessert d'automne simple et gourmand ! Les fruits fondants se marient à merveille avec le croustillant de l'appareil à crumble aux amandes. Vous pourrez ajouter quelques amandes concassées par-dessus pour plus de croquant ! On a présenté ce dessert familial et économique en version individuelle mais vous pourrez faire un grand plat plus convivial. Avec ses saveurs automnales réconfortantes et gourmandes, impossible de résister à ce crumble !

Recette Crumble aux poires et amandes

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires
  • 80 g de sucre roux
  • 100 g de farine
  • 80 g de beurre froid
  • 50 g de poudre d'amandes
  • jus de citron

Préparation

1
Éplucher et couper les poires en petits morceaux. Arroser de jus de citron pour éviter qu'elles ne noircissent puis déposer dans des ramequins hauts individuels.
2
Du bout des doigts, mélanger la farine, le sucre roux, la poudre d'amandes et le beurre froid coupé en dés jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
3
Parsemer le crumble sur les poires puis enfourner à 180°C pendant 25 à 30 minutes.
4
Servir tiède !
L'astuce du chef
Vous pouvez parfumer les poires avec un peu de vanille ou de cannelle pour plus de gourmandise !
