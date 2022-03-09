Le clafoutis aux pommes comme celui de mamie, trop gourmand !

On retombe tout de suite dans nos souvenirs d'enfance quand on sent la bonne odeur du clafoutis dans le four ! Moment régressif et gourmand garanti, c'est promis avec le clafoutis aux pommes.
On se souvient tous des desserts gourmands de nos mamies, notamment le clafoutis aux pommes. Gourmand, généreux, légèrement caramélisé… C'est un petit plaisir qu'on s'autorise sans culpabiliser à la fin du repas, et en plus, c'est très facile à refaire à la maison ! On fond complètement, pas vous ? Pour plus d'exotisme, n'hésitez pas à préparer une version à l'ananas pour faire voyager vos papilles ! Le clafoutis peut aussi se décliner en recette salée ! Vous êtes plutôt champignons ou tomates garnies au clafoutis de pesto ? Il y en aura pour tout le monde.
Recette Clafoutis aux pommes
Ingrédients
- 3 oeufs
- 5 c. à soupe de sucre (bien bombées)
- 1 sachet sucre vanillé
- 5 c. à soupe de farine (bien bombées)
- 500 ml de lait
- 2 c. à café de rhum (ou arôme vanille pour une version sans alcool)
- 5 pommes (Golden)
- 2 c. à soupe de cassonade
- beurre (pour le plat)
Préparation
1
Blanchir les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé en mélangeant très vivement.
2
Incorporer la farine puis verser le lait progressivement pour détendre la pâte et éviter ainsi les grumeaux. Ajouter le rhum ou l'arôme de vanille et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Verser l'appareil dans un moule généreusement beurré puis enfourner 10 minutes à 180°C.
4
Pendant ce temps, peler, épépiner et couper les pommes en lamelles. Les déposer dans le moule et saupoudrer de cassonade pour caraméliser le clafoutis.
5
Laisser cuire environ 45 minutes.