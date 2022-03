Le clafoutis aux pommes comme celui de mamie, trop gourmand !

On retombe tout de suite dans nos souvenirs d'enfance quand on sent la bonne odeur du clafoutis dans le four ! Moment régressif et gourmand garanti, c'est promis avec le clafoutis aux pommes.

On se souvient tous des desserts gourmands de nos mamies, notamment le clafoutis aux pommes. Gourmand, généreux, légèrement caramélisé… C'est un petit plaisir qu'on s'autorise sans culpabiliser à la fin du repas, et en plus, c'est très facile à refaire à la maison ! On fond complètement, pas vous ? Pour plus d'exotisme, n'hésitez pas à préparer une version à l'ananas pour faire voyager vos papilles ! Le clafoutis peut aussi se décliner en recette salée ! Vous êtes plutôt champignons ou tomates garnies au clafoutis de pesto ? Il y en aura pour tout le monde.