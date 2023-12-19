Faites le plein de fraîcheur fruitée avec les clémentines givrées, une recette simple et efficace !

Osez un dessert complètement glacé pour impressionner les papilles de vos invités ! Les clémentines givrées font faire sensation à table.
Cet hiver, régalez-vous avec un dessert rafraîchissant et fruité : une clémentine givrée ! C'est super facile à refaire chez vous vous verrez, vous pourrez même varier les plaisirs avec des mandarines par exemple ou en version citronnée. Ce dessert givré est idéal pour terminer le repas sur une touche de fraîcheur et de gourmandise ! Et si vous voulez cuisiner les clémentines, on vous propose notre gâteau roulé fondant et moelleux. Vous allez l'adorer !
Recette Clémentine givrée
Ingrédients
- 8 clémentines
- 70 g de miel
- 3 cl de liqueur de mandarine
Préparation
1
Couper le haut des clémentines (conserver les chapeaux pour la présentation) puis les évider délicatement à l'aide d'une cuillère.
2
Mettre les coques de clémentines au congélateur.
3
Mixer la chair des clémentines avec le miel et la liqueur de mandarine jusqu'à l'obtention d'un jus lisse. Filtrer avec une passoire fine puis verser dans un contenant résistant au froid. Placer au congélateur pendant 4 heures.
4
Mixer le gratiné de clémentine et remplir les coques vides et givrées. Servir aussitôt avec le chapeau.