Faites le plein de fraîcheur fruitée avec les clémentines givrées, une recette simple et efficace !

Par Célia Papaïx ·

Clémentine givrée

Osez un dessert complètement glacé pour impressionner les papilles de vos invités ! Les clémentines givrées font faire sensation à table.

Cet hiver, régalez-vous avec un dessert rafraîchissant et fruité : une clémentine givrée ! C'est super facile à refaire chez vous vous verrez, vous pourrez même varier les plaisirs avec des mandarines par exemple ou en version citronnée. Ce dessert givré est idéal pour terminer le repas sur une touche de fraîcheur et de gourmandise ! Et si vous voulez cuisiner les clémentines, on vous propose notre gâteau roulé fondant et moelleux. Vous allez l'adorer !

Recette Clémentine givrée

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 clémentines
  • 70 g de miel
  • 3 cl de liqueur de mandarine

Préparation

1
Couper le haut des clémentines (conserver les chapeaux pour la présentation) puis les évider délicatement à l'aide d'une cuillère.
2
Mettre les coques de clémentines au congélateur.
3
Mixer la chair des clémentines avec le miel et la liqueur de mandarine jusqu'à l'obtention d'un jus lisse. Filtrer avec une passoire fine puis verser dans un contenant résistant au froid. Placer au congélateur pendant 4 heures.
4
Mixer le gratiné de clémentine et remplir les coques vides et givrées. Servir aussitôt avec le chapeau.
GlaceFruitsHiver
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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