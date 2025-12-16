Cocktail à la clémentine et au romarin pour Noël : le Spritz hivernal, festif et facile à faire

Ce Spritz hivernal à la clémentine et au romarin est la boisson parfaite pour vos apéritifs de fin d'année. Frais, parfumé et légèrement sucré, il revisite le célèbre spritz dans une version hivernale pleine de caractère. Très simple à préparer, il apporte une touche festive et moderne à vos soirées de décembre. Découvrez la recette détaillée pour réussir à tous les coups ce cocktail de Noël tendance. Pour des boissons sans alcool, inspirez-vous de nos meilleures recettes de mocktails gourmands et originaux.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Spritz hivernal à la clémentine et au romarin
Ingrédients
- 10 cl de jus de clémentine fraîchement pressé
- 12 cl de prosecco
- 6 cl de eau gazeuse
- 4 cl de liqueur d'orange
- 2 branches de romarin
- glaçons
Préparation
1
Remplir deux grands verres de glaçons.
2
Verser le jus de clémentine et la liqueur d'orange. Compléter avec le prosecco et l'eau gazeuse puis mélanger délicatement.
3
Décorer avec une branche de romarin et servir bien frais.
L'astuce du chef
Pour plus d'originalité et de saveurs, vous pouvez légèrement brûler la branche de romarin avant de la déposer sur le verre. Tous ses arômes vont se multiplier et vont apporter un parfum fumé très agréable !