Le cocktail au gin et au pamplemousse va surprendre vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail au gin et au pamplemousse

Avec son sirop de romarin fait maison, ce cocktail étonnant et original vous fera pétiller lors de vos prochains apéros entre amis !

Vous voulez changer du traditionnel cosmopolitan à l'heure de l'apéritif ? On vous propose de trinquer (avec modération) autour d'un nouveau cocktail gourmand à base de gin et de pamplemousse ! Rafraîchissant et original, il va vite devenir votre nouveau cocktail préféré. En plus, on profite de la saison des pamplemousses pour réaliser cette recette prête en un rien de temps et super facile à préparer. Vos convives seront impressionnés par vos talents !

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail au gin et au pamplemousse

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 50 ml de eau
  • 40 g de sucre
  • 6 branches de romarin frais
  • 440 ml de jus de pamplemousse fraîchement pressé
  • 160 ml de gin
  • Glace pilée
  • 1 pamplemousse

Préparation

1
Porter à frémissement l'eau avec le sucre dans une casserole.
2
Ajouter, hors du feu, les branches de romarin et couvrir la casserole. Laisser infuser au moins 5 minutes (plus si vous voulez).
3
Retirer les branches de romarin une fois le sirop bien infusé et laisser complètement refroidir.
4
Verser dans chaque verre deux cuillères à soupe de sirop de romarin, 110 ml de jus de pamplemousse et 40 ml de gin. Bien mélanger.
5
Ajouter de la glace pilée, une rondelle de pamplemousse et, pourquoi pas, une branche de romarin. Servir aussitôt !
L'astuce du chef
Placer les verres au frais avant de préparer le cocktail pour un effet encore plus rafraîchissant.
CocktailFacileRapideApéritif dînatoire
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Cocktail au cidre, à la cerise et au pamplemousse
Cocktail au cidre, à la cerise et au pamplemousse
Le cocktail chic et facile à faire à la maison avec du gin et du pamplemousse, un duo ultra-frais et original
Le cocktail chic et facile à faire à la maison avec du gin et du pamplemousse, un duo ultra-frais et original
Tarte meringuée au pamplemousse
Tarte meringuée au pamplemousse
Crème brûlée au pamplemousse
Crème brûlée au pamplemousse
Salad'jar, à l'avocat, au pamplemousse et aux lentilles
Salad'jar, à l'avocat, au pamplemousse et aux lentilles
3 recettes vitaminées et gourmande avec du Pamplemousse de Floride !
3 recettes vitaminées et gourmande avec du Pamplemousse de Floride !
Cocktail au gin, sureau, citron et basilic
Cocktail au gin, sureau, citron et basilic
Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Cocktail halloween gin cranberry
Cocktail halloween gin cranberry
Cocktail gin poire thym
Cocktail gin poire thym