Le cocktail au gin et au pamplemousse va surprendre vos papilles !

Avec son sirop de romarin fait maison, ce cocktail étonnant et original vous fera pétiller lors de vos prochains apéros entre amis !
Vous voulez changer du traditionnel cosmopolitan à l'heure de l'apéritif ? On vous propose de trinquer (avec modération) autour d'un nouveau cocktail gourmand à base de gin et de pamplemousse ! Rafraîchissant et original, il va vite devenir votre nouveau cocktail préféré. En plus, on profite de la saison des pamplemousses pour réaliser cette recette prête en un rien de temps et super facile à préparer. Vos convives seront impressionnés par vos talents !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail au gin et au pamplemousse
Ingrédients
- 50 ml de eau
- 40 g de sucre
- 6 branches de romarin frais
- 440 ml de jus de pamplemousse fraîchement pressé
- 160 ml de gin
- Glace pilée
- 1 pamplemousse
Préparation
1
Porter à frémissement l'eau avec le sucre dans une casserole.
2
Ajouter, hors du feu, les branches de romarin et couvrir la casserole. Laisser infuser au moins 5 minutes (plus si vous voulez).
3
Retirer les branches de romarin une fois le sirop bien infusé et laisser complètement refroidir.
4
Verser dans chaque verre deux cuillères à soupe de sirop de romarin, 110 ml de jus de pamplemousse et 40 ml de gin. Bien mélanger.
5
Ajouter de la glace pilée, une rondelle de pamplemousse et, pourquoi pas, une branche de romarin. Servir aussitôt !
L'astuce du chef
Placer les verres au frais avant de préparer le cocktail pour un effet encore plus rafraîchissant.