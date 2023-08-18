Le cocktail pétillant au gin et aux framboises va devenir votre boisson star de l'été !

Très rafraîchissant et gourmand, ce cocktail au gin et aux framboises est parfait pour célébrer (avec modération évidemment) les beaux jours !
Est-ce qu'on n'aurait pas trouvé LE cocktail parfait pour cet été ? Après sa version douce et gourmande à la pêche, voici le cocktail pétillant au gin et aux framboises pour un apéro estival tout en couleurs et en saveurs ! Cette boisson rafraîchissante est prête en un tour de main, pas besoin d'être un as des cocktails pour impressionner vos convives. Pour avoir la pêche et voir la vie en rose, on vous recommande absolument la sangria à la pêche et aux framboises, notre autre cocktail fétiche de l'été. Tchin !
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail pétillant au gin et aux framboises
Ingrédients
- 5 cl de gin (ou gin rose)
- 5 cl de prosecco
- 5 cl de limonade à la rose
- 3 cl de sirop de framboise
- quelques framboises fraîches
- glaçons
- 1 Feuille de menthe
Préparation
1
Dans un verre rempli de glaçons, verser le gin rose, le prosecco et la limonade à la rose (ou eau pétillante si vous n'en trouvez pas).
2
Ajouter le sirop de framboise et mélanger avec une cuillère à cocktail.
3
Décorer avec quelques framboises fraîches et une feuille de menthe. Déguster aussitôt !