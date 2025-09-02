La recette du cocktail de septembre : gin, poire et thym, des saveurs originales et gourmandes !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail gin poire thym

Ce cocktail automnal poire-thym capture à la perfection l'esprit de septembre avec ses saveurs douces et herbacées ! Cette recette de cocktail original, à base de poire fraîche et de thym aromatique, rehaussée d'une pointe de gin, offre une boisson raffinée pour vos apéritifs de saison. Simple à réaliser mais d'un goût sophistiqué, ce cocktail aux poires impressionne par son équilibre parfait entre fraîcheur fruitée et notes herbacées. Alors, on trinque à l'arrivée de l'automne ?

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail gin poire thym

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 poires mûres (Williams ou Conférence)
  • 200 ml de gin
  • 100 ml de liqueur ou sirop de poire
  • 2 jus de citron
  • 8 branches de thym frais
  • 2 c. à soupe de miel
  • 400 ml de eau gazeuse
  • glaçons

Préparation

1
Éplucher et couper 3 poires en morceaux (garder la dernière pour la décoration).
2
Dans un blender, mixer les poires avec le jus des citrons et le miel jusqu'à obtenir une purée lisse. Passer au tamis fin pour que le jus soit lisse.
3
Dans un shaker, écraser 4 branches de thym pour libérer les arômes. Ajouter le jus de poire, le gin et la liqueur de poire.
4
Remplir de glaçons et secouer énergiquement pendant 15 secondes.
5
Verser dans 4 verres à cocktails en filtrant pour retenir les glaçons. Compléter avec de l'eau gazeuse.
6
Décorer chaque verre avec une fine tranche de poire et une branche de thym. Servir aussitôt !
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA RECETTE
- La suite après cette vidéo -
Cocktail Fruits Automne Facile
Plus de recettes
Cocktail poire et miel
Cocktail poire et miel
Vinaigrette au citron et thym
Vinaigrette au citron et thym
Pommes de terre rôties à l'ail et au thym
Pommes de terre rôties à l'ail et au thym
Boulettes de porc au thym et sa sauce au yaourt grec basilic et cumin
Boulettes de porc au thym et sa sauce au yaourt grec basilic et cumin
Compote de poire
Compote de poire
Flan poire
Flan poire
Cocktail gin poire thym
Cocktail gin poire thym
Cocktail halloween gin cranberry
Cocktail halloween gin cranberry
Cocktail au gin, sureau, citron et basilic
Cocktail au gin, sureau, citron et basilic
Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Cocktail pétillant au gin et à la pêche