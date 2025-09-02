La recette du cocktail de septembre : gin, poire et thym, des saveurs originales et gourmandes !

Ce cocktail automnal poire-thym capture à la perfection l'esprit de septembre avec ses saveurs douces et herbacées ! Cette recette de cocktail original, à base de poire fraîche et de thym aromatique, rehaussée d'une pointe de gin, offre une boisson raffinée pour vos apéritifs de saison. Simple à réaliser mais d'un goût sophistiqué, ce cocktail aux poires impressionne par son équilibre parfait entre fraîcheur fruitée et notes herbacées. Alors, on trinque à l'arrivée de l'automne ?
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail gin poire thym
Ingrédients
- 4 poires mûres (Williams ou Conférence)
- 200 ml de gin
- 100 ml de liqueur ou sirop de poire
- 2 jus de citron
- 8 branches de thym frais
- 2 c. à soupe de miel
- 400 ml de eau gazeuse
- glaçons
Préparation
1
Éplucher et couper 3 poires en morceaux (garder la dernière pour la décoration).
2
Dans un blender, mixer les poires avec le jus des citrons et le miel jusqu'à obtenir une purée lisse. Passer au tamis fin pour que le jus soit lisse.
3
Dans un shaker, écraser 4 branches de thym pour libérer les arômes. Ajouter le jus de poire, le gin et la liqueur de poire.
4
Remplir de glaçons et secouer énergiquement pendant 15 secondes.
5
Verser dans 4 verres à cocktails en filtrant pour retenir les glaçons. Compléter avec de l'eau gazeuse.
6
Décorer chaque verre avec une fine tranche de poire et une branche de thym. Servir aussitôt !