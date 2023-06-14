Ce cocktail pétillant au gin et à la pêche est super rafraîchissant pour cet été, vous allez avoir la pêche !

On a envie de trinquer (avec modération) autour de ce cocktail merveilleux au gin et à la pêche pour fêter le retour des beaux jours ! En plus, il se prépare en un rien de temps…
Rafraîchissant, pétillant, gourmand, fruité… Ce cocktail sent bon l'été, on vous le garantit ! À base de gin, de prosecco, d'eau pétillante et de pêche, c'est un vrai délice à siroter au soleil (mais avec modération évidemment). On peut ajouter quelques feuilles de basilic pour plus d'originalité ou alors remplacer la pêche par des fraises pour faire rougir de plaisir vos invités ! On vous recommande absolument la sangria à la pêche et aux framboises pour cet été, un cocktail aux airs de vacances qui vous donnera la pêche.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Recette Cocktail pétillant au gin et à la pêche
Ingrédients
- 5 cl de gin
- 5 cl de prosecco
- 5 cl de Eau pétillante
- 3 cl de sirop de pêche
- 2 tranches de pêche
- glaçons
Préparation
1
Dans un verre rempli de glaçons, verser le gin, le prosecco, l'eau pétillante et le sirop de pêche.
2
Mélanger puis ajouter les tranches de pêche.
3
C'est prêt ! Servir très frais.
L'astuce du chef
Ajouter une ou deux feuilles de basilic ou de menthe pour encore plus de fraîcheur !