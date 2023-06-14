Ce cocktail pétillant au gin et à la pêche est super rafraîchissant pour cet été, vous allez avoir la pêche !

Par Célia Papaïx ·

Cocktail pétillant au gin et à la pêche

On a envie de trinquer (avec modération) autour de ce cocktail merveilleux au gin et à la pêche pour fêter le retour des beaux jours ! En plus, il se prépare en un rien de temps…

Rafraîchissant, pétillant, gourmand, fruité… Ce cocktail sent bon l'été, on vous le garantit ! À base de gin, de prosecco, d'eau pétillante et de pêche, c'est un vrai délice à siroter au soleil (mais avec modération évidemment). On peut ajouter quelques feuilles de basilic pour plus d'originalité ou alors remplacer la pêche par des fraises pour faire rougir de plaisir vos invités ! On vous recommande absolument la sangria à la pêche et aux framboises pour cet été, un cocktail aux airs de vacances qui vous donnera la pêche.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Recette Cocktail pétillant au gin et à la pêche

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:02
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 5 cl de gin
  • 5 cl de prosecco
  • 5 cl de Eau pétillante
  • 3 cl de sirop de pêche
  • 2 tranches de pêche
  • glaçons

Préparation

1
Dans un verre rempli de glaçons, verser le gin, le prosecco, l'eau pétillante et le sirop de pêche.
2
Mélanger puis ajouter les tranches de pêche.
3
C'est prêt ! Servir très frais.
L'astuce du chef
Ajouter une ou deux feuilles de basilic ou de menthe pour encore plus de fraîcheur !
CocktailétéFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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