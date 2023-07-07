Réalisez votre confiture de cerises maison pour en profiter toute l'année !

Par Célia Papaïx ·

Confiture de cerises

Vous allez rougir de gourmandise pour cette confiture de cerises maison prête en un rien de temps !

Faire une confiture maison, c'est super simple : autant de fruits pesés que de sucre cristallisé, on laisse mijoter, on met en pot et on laisse refroidir. Fraises, figues, oranges, abricots, bananes… On n'hésite pas à les aromatiser pour encore plus de saveurs, comme la confiture pêche vanille. Faites-vous plaisir toute l'année avec des confitures maison pour tartiner vos petits-déjeuners de gourmandise ! Voici une recette aux cerises à faire rougir de plaisir vos papilles. C'est parti !

Recette Confiture de cerises

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,2 kg de cerises dénoyautées
  • 1,2 kg de sucre blanc cristallisé

Préparation

1
Laver les cerises et les déposer dans un confiturier (ou casserole en inox) puis verser le sucre.
2
Porter à ébullition. À partir de ce moment-là, compter 15 à 20 minutes de cuisson à feu vif en remuant régulièrement.
3
Pour vérifier que la confiture est prête, déposer quelques gouttes dans une assiette et la pencher : la confiture doit être "presque" figée (si elle est trop liquide, laisser cuire quelques minutes de plus).
4
Écumer, verser dans des pots stérilisés puis les retourner immédiatement. Laisser quelques minutes à l'envers puis remettre à l'endroit et laisser entièrement refroidir.
FruitsPetit-déjeuner
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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