Réalisez votre confiture de cerises maison pour en profiter toute l'année !

Vous allez rougir de gourmandise pour cette confiture de cerises maison prête en un rien de temps !
Faire une confiture maison, c'est super simple : autant de fruits pesés que de sucre cristallisé, on laisse mijoter, on met en pot et on laisse refroidir. Fraises, figues, oranges, abricots, bananes… On n'hésite pas à les aromatiser pour encore plus de saveurs, comme la confiture pêche vanille. Faites-vous plaisir toute l'année avec des confitures maison pour tartiner vos petits-déjeuners de gourmandise ! Voici une recette aux cerises à faire rougir de plaisir vos papilles. C'est parti !
Recette Confiture de cerises
Ingrédients
- 1,2 kg de cerises dénoyautées
- 1,2 kg de sucre blanc cristallisé
Préparation
1
Laver les cerises et les déposer dans un confiturier (ou casserole en inox) puis verser le sucre.
2
Porter à ébullition. À partir de ce moment-là, compter 15 à 20 minutes de cuisson à feu vif en remuant régulièrement.
3
Pour vérifier que la confiture est prête, déposer quelques gouttes dans une assiette et la pencher : la confiture doit être "presque" figée (si elle est trop liquide, laisser cuire quelques minutes de plus).
4
Écumer, verser dans des pots stérilisés puis les retourner immédiatement. Laisser quelques minutes à l'envers puis remettre à l'endroit et laisser entièrement refroidir.