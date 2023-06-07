Voici la recette la plus simple et la plus rapide pour préparer des courgettes marinées !

Par Célia Papaïx ·

Courgettes marinées

Délicieuses crues ou bien grillées au barbecue, ces courgettes marinées vont mettre du soleil dans vos assiettes !

Il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour préparer des courgettes marinées ! On découpe des fines rondelles de courgettes, on les dépose dans un bol avec les aromates de notre choix puis on remplit d'huile d'olive et on laisse mariner au frais. C'est tout ! La recette du jour est très simple avec un peu d'ail et de basilic mais vous pouvez varier les saveurs de la marinade avec, par exemple, un peu de piment, du thym, du romarin… Bref, faites-vous plaisir ! Ces courgettes marinées se dégustent aussi bien crues à l'apéritif que grillées au barbecue. À la fois craquantes et parfumées, vous n'allez pas y résister !

Recette Courgettes marinées

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 grosse courgette
  • 2 gousses d'ail
  • 1 bouquet de basilic
  • huile d'olive

Préparation

1
Bien laver la courgette et détailler des rondelles ou lamelles très finement à l'aide d'une mandoline.
2
Éplucher les gousses d'ail et les déposer au fond d'un bocal.
3
Commencer à déposer les rondelles de courgettes en alternant de temps en temps avec des feuilles de basilic.
4
Remplir le bocal d'huile d'olive, de manière que les courgettes soient totalement immergées. Refermer et réserver au frais.
5
Laisser mariner au moins deux jours. Servir les courgettes marinées telles quelles à l'apéritif ou les faire griller au barbecue !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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