Voici la recette la plus simple et la plus rapide pour préparer des courgettes marinées !

Délicieuses crues ou bien grillées au barbecue, ces courgettes marinées vont mettre du soleil dans vos assiettes !
Il ne vous faudra pas plus de 5 minutes pour préparer des courgettes marinées ! On découpe des fines rondelles de courgettes, on les dépose dans un bol avec les aromates de notre choix puis on remplit d'huile d'olive et on laisse mariner au frais. C'est tout ! La recette du jour est très simple avec un peu d'ail et de basilic mais vous pouvez varier les saveurs de la marinade avec, par exemple, un peu de piment, du thym, du romarin… Bref, faites-vous plaisir ! Ces courgettes marinées se dégustent aussi bien crues à l'apéritif que grillées au barbecue. À la fois craquantes et parfumées, vous n'allez pas y résister !
Recette Courgettes marinées
Ingrédients
- 1 grosse courgette
- 2 gousses d'ail
- 1 bouquet de basilic
- huile d'olive
Préparation
1
Bien laver la courgette et détailler des rondelles ou lamelles très finement à l'aide d'une mandoline.
2
Éplucher les gousses d'ail et les déposer au fond d'un bocal.
3
Commencer à déposer les rondelles de courgettes en alternant de temps en temps avec des feuilles de basilic.
4
Remplir le bocal d'huile d'olive, de manière que les courgettes soient totalement immergées. Refermer et réserver au frais.
5
Laisser mariner au moins deux jours. Servir les courgettes marinées telles quelles à l'apéritif ou les faire griller au barbecue !