Voici la recette la plus simple pour réaliser une crème anglaise parfaite !

Avec cette recette, impossible de rater votre crème anglaise ! Une préparation gourmande pour sublimer tous vos desserts.
La crème anglaise fait partie des incontournables de la cuisine ! Elle se réalise avec du lait, de la vanille, des jaunes d'œufs et du sucre. C'est tout ! C'est une recette très facile qui accompagnera à merveille tous vos desserts : gâteau au chocolat, tartes aux fruits… La crème anglaise est très onctueuse et on dit qu'elle est prête quand elle nappe la cuillère. Il est important de ne pas la faire trop monter en température pour ne pas cuire les œufs. Vous pouvez également remplacer la gousse de vanille par quelques zestes de citron ou d'orange par exemple.
Et pour ne pas gaspiller les blancs d'œufs, pensez à réaliser des îles flottantes !
Ingrédients
- 500 ml de lait
- 1 gousse de vanille
- 4 jaunes d'oeufs
- 50 g de sucre
Préparation
1
Verser le lait dans une casserole et le faire tiédir doucement avec la gousse de vanille fendue en deux et grattée.
2
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
3
Une fois le lait à ébullition, retirer la gousse de vanille et verser petit à petit sur le mélange précédent en fouettant sans cesse.
4
Reverser le tout dans la casserole et laisser tiédir à feu doux en remuant en continu, en formant des 8 avec la spatule.
5
Ne jamais laisser bouillir la crème anglaise ! Il est important de remuer sans cesse pour ne pas "coaguler" les oeufs.
6
La crème doit épaissir légèrement et napper la cuillère. Verser dans un plat (ou ramequins individuels) et laisser refroidir avant de placer au frigo jusqu'à la dégustation.