Ce crumble d'automne aux poires, pommes et à la crème de marrons est vraiment délicieux

Par Célia Papaïx ·

Crumble aux poires, pommes et crème de marrons

Et avec ses quelques noisettes croquantes, ce crumble va devenir votre dessert préféré de la saison !

Vous aussi vous adorez la crème de marrons ? Sur des crêpes, dans des madeleines, ou simplement dans un yaourt, on fond à tous les coups ! Aujourd'hui, on l'utilise pour remplacer le sucre dans cette recette de crumble. Et en plus c'est délicieux ! Les poires, les pommes, les noisettes, la crème de marrons… C'est une explosion de saveurs gourmandes à chaque bouchée. Si vous voulez encore plus de gourmandise, on vous conseille notre crumble aux bananes et aux Kinder Maxi®. Osez le crumble salé avec cette recette aux petits légumes et au poisson, ça va faire sensation à table !

Recette Crumble aux poires, pommes et crème de marrons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 500 g de poires
  • 250 g de pommes
  • 50 g de crème de marrons
  • jus de citron
  • cannelle
  • Pour le crumble :
  • 100 g de farine
  • 30 g de poudre de noisette
  • 40 g de crème de marrons
  • 1 pincée de fleur de sel
  • 50 g de beurre mou
  • 40 g de noisettes concassées légèrement

Préparation

1
Peler et épépiner les poires et les pommes. Les tailler en brunoise et les déposer dans un saladier.
2
Ajouter la crème de marrons, arroser de jus de citron et de cannelle (à convenance) puis bien mélanger. Verser un peu de rhum pour parfumer (facultatif) et réserver.
3
Mélanger la farine avec la poudre de noisette et la fleur de sel.
4
Ajouter la crème de marron et le beurre mou coupé en morceaux puis, du bout des doigts, mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture comme une pâte à cookie.
5
Beurrer le fond d'un moule à gratin et disposer les fruits au fond. Recouvrir avec le crumble en l'émiettant par-dessus. Ajouter quelques noisettes concassées et enfourner 40 minutes à 180°C.
6
Servir légèrement tiède avec une boule de glace vanille ou avec de la chantilly maison pour plus de gourmandise !
FruitsCrumbleAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Crumble poires chocolat
Crumble poires chocolat
Madeleines à la crème de marrons
Madeleines à la crème de marrons
Tiramisu crème de marrons
Tiramisu crème de marrons
Tartelettes aux poires et crème d'amande
Tartelettes aux poires et crème d'amande
Salade de riz aux pommes, poires et noix
Salade de riz aux pommes, poires et noix
Crumble aux Pommes
Crumble aux Pommes
Tiramisu aux poires et à la crème de marrons
Tiramisu aux poires et à la crème de marrons
Verrine de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons
Verrine de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons
Flan à la crème de marrons
Flan à la crème de marrons
Mousse à la crème de marrons
Mousse à la crème de marrons