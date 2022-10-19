Ce crumble d'automne aux poires, pommes et à la crème de marrons est vraiment délicieux

Et avec ses quelques noisettes croquantes, ce crumble va devenir votre dessert préféré de la saison !
Vous aussi vous adorez la crème de marrons ? Sur des crêpes, dans des madeleines, ou simplement dans un yaourt, on fond à tous les coups ! Aujourd'hui, on l'utilise pour remplacer le sucre dans cette recette de crumble. Et en plus c'est délicieux ! Les poires, les pommes, les noisettes, la crème de marrons… C'est une explosion de saveurs gourmandes à chaque bouchée. Si vous voulez encore plus de gourmandise, on vous conseille notre crumble aux bananes et aux Kinder Maxi®. Osez le crumble salé avec cette recette aux petits légumes et au poisson, ça va faire sensation à table !
Recette Crumble aux poires, pommes et crème de marrons
Ingrédients
- 500 g de poires
- 250 g de pommes
- 50 g de crème de marrons
- jus de citron
- cannelle
- Pour le crumble :
- 100 g de farine
- 30 g de poudre de noisette
- 40 g de crème de marrons
- 1 pincée de fleur de sel
- 50 g de beurre mou
- 40 g de noisettes concassées légèrement
Préparation
1
Peler et épépiner les poires et les pommes. Les tailler en brunoise et les déposer dans un saladier.
2
Ajouter la crème de marrons, arroser de jus de citron et de cannelle (à convenance) puis bien mélanger. Verser un peu de rhum pour parfumer (facultatif) et réserver.
3
Mélanger la farine avec la poudre de noisette et la fleur de sel.
4
Ajouter la crème de marron et le beurre mou coupé en morceaux puis, du bout des doigts, mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture comme une pâte à cookie.
5
Beurrer le fond d'un moule à gratin et disposer les fruits au fond. Recouvrir avec le crumble en l'émiettant par-dessus. Ajouter quelques noisettes concassées et enfourner 40 minutes à 180°C.
6
Servir légèrement tiède avec une boule de glace vanille ou avec de la chantilly maison pour plus de gourmandise !