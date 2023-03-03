La crème aux oeufs, un dessert terriblement gourmand qui vous fera fondre !

Pour un dessert irrésistible, servez une crème aux œufs ! Ce dessert fait l'unanimité à tous les coups.
Est-ce que pour vous aussi, la crème aux œufs fait partie des meilleurs desserts au monde ? C'est tellement simple mais tellement gourmand ! On l'aime pour son onctuosité et son côté légèrement craquant sur le dessus, comme la crème brûlée. Ici, on vous partage la recette classique, parfumée à la vanille. Mais pour une crème dessert encore plus savoureuse, vous pouvez la parfumer avec du café ou du citron ! On vous garantit que cette petite douceur saura ravir les papilles de toute la table.
Ingrédients
- 1 gousse de vanille
- 150 g de sucre
- 6 oeufs entiers
- 4 jaunes d'oeufs
- 1 l de lait entier
- un peu de cassonade
Préparation
1
Préchauffer le four à 160°C.
2
Fendre la gousse de vanille et récupérer les graines. Mélanger avec le sucre en poudre.
3
Battre les oeufs entiers avec les jaunes en omelette puis ajouter le sucre à la vanille et mélanger.
4
Verser le lait petit à petit en mélangeant avec un fouet. Une fois le mélange homogène, verser dans des petits ramequins.
5
Les déposer dans un grand plat et ajouter de l'eau dans le plat jusqu'à mi-hauteur des ramequins.
6
Enfourner 45 minutes environ. Les crèmes seront encore légèrement tremblantes puis laisser refroidir pendant 4 heures au frais.
7
Avant de servir, saupoudrer avec un peu de cassonade sur chaque crème et brûler au chalumeau (ou passer quelques minutes sous le gril du four).