La crème aux oeufs, un dessert terriblement gourmand qui vous fera fondre !

Par Célia Papaïx ·

Crème aux oeufs

Pour un dessert irrésistible, servez une crème aux œufs ! Ce dessert fait l'unanimité à tous les coups.

Est-ce que pour vous aussi, la crème aux œufs fait partie des meilleurs desserts au monde ? C'est tellement simple mais tellement gourmand ! On l'aime pour son onctuosité et son côté légèrement craquant sur le dessus, comme la crème brûlée. Ici, on vous partage la recette classique, parfumée à la vanille. Mais pour une crème dessert encore plus savoureuse, vous pouvez la parfumer avec du café ou du citron ! On vous garantit que cette petite douceur saura ravir les papilles de toute la table.

Recette Crème aux oeufs

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 gousse de vanille
  • 150 g de sucre
  • 6 oeufs entiers
  • 4 jaunes d'oeufs
  • 1 l de lait entier
  • un peu de cassonade

Préparation

1
Préchauffer le four à 160°C.
2
Fendre la gousse de vanille et récupérer les graines. Mélanger avec le sucre en poudre.
3
Battre les oeufs entiers avec les jaunes en omelette puis ajouter le sucre à la vanille et mélanger.
4
Verser le lait petit à petit en mélangeant avec un fouet. Une fois le mélange homogène, verser dans des petits ramequins.
5
Les déposer dans un grand plat et ajouter de l'eau dans le plat jusqu'à mi-hauteur des ramequins.
6
Enfourner 45 minutes environ. Les crèmes seront encore légèrement tremblantes puis laisser refroidir pendant 4 heures au frais.
7
Avant de servir, saupoudrer avec un peu de cassonade sur chaque crème et brûler au chalumeau (ou passer quelques minutes sous le gril du four).
Crème dessertFacilePas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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