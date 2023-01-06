Les oeufs cocotte au saumon et aux poireaux, une recette gourmande à tester de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Oeufs cocotte au saumon et aux poireaux

Pour faire plaisir à vos papilles sans prise de tête et de manière originale, testez ces œufs cocotte au saumon et aux poireaux ! C'est un véritable délice et super simple à refaire à la maison.

Vous aussi vous aimez les œufs cocotte ? Après une version très hivernale et gourmande au reblochon, ou encore une version spéciale automne dans une mini-citrouille, voici une nouvelle recette qui va vous faire plaisir ! Avec une délicieuse fondue de poireaux et un peu de saumon fumé, vos papilles vont vous remercier pour cette savoureuse préparation, super-simple à reproduire chez vous. Si vous cherchez d'autres plats gourmands à base de ce légume, découvrez sans plus attendre le merveilleux clafoutis aux poireaux et au chèvre !

Recette Oeufs cocotte au saumon et aux poireaux

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 blanc de poireau
  • 1/2 oignons
  • 1 filet d'huile d'olive
  • sel, poivre
  • 2 tranches de saumon fumé
  • 20 g de parmesan
  • 1 c. à soupe de crème fraîche
  • 2 oeufs

Préparation

1
Émincer finement le poireau et l'oignon et faire revenir le tout dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Laisser réduire une dizaine de minutes avec un fond d'eau. Saler et poivrer.
2
Une fois la fondue de poireaux prête, la verser dans deux ramequins allant au four. Ajouter le saumon fumé coupé en petits dés, le parmesan et la crème fraîche. Mélanger le tout.
3
Casser un oeuf dans chaque ramequin puis enfourner 10 à 15 minutes à 200°C. Surveiller la cuisson.
4
Servir bien chaud avec du pain frais !
RapidePoissonFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Oeufs cocotte aux asperges
Oeufs cocotte aux asperges
Oeufs cocotte jambon
Oeufs cocotte jambon
Oeufs cocotte au foie gras en brioches
Oeufs cocotte au foie gras en brioches
Cake aux poireaux et au saumon
Cake aux poireaux et au saumon
Tourte au saumon et aux poireaux
Tourte au saumon et aux poireaux
Nems aux poireaux saumon
Nems aux poireaux saumon
Oeufs cocotte au jambon, roquefort et noix
Oeufs cocotte au jambon, roquefort et noix
Oeuf cocotte à l'avocat et saumon
Oeuf cocotte à l'avocat et saumon
Oeufs Bénédicte au saumon
Oeufs Bénédicte au saumon
Tartine saumon oeufs brouillés
Tartine saumon oeufs brouillés