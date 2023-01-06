Les oeufs cocotte au saumon et aux poireaux, une recette gourmande à tester de toute urgence !

Pour faire plaisir à vos papilles sans prise de tête et de manière originale, testez ces œufs cocotte au saumon et aux poireaux ! C'est un véritable délice et super simple à refaire à la maison.
Vous aussi vous aimez les œufs cocotte ? Après une version très hivernale et gourmande au reblochon, ou encore une version spéciale automne dans une mini-citrouille, voici une nouvelle recette qui va vous faire plaisir ! Avec une délicieuse fondue de poireaux et un peu de saumon fumé, vos papilles vont vous remercier pour cette savoureuse préparation, super-simple à reproduire chez vous. Si vous cherchez d'autres plats gourmands à base de ce légume, découvrez sans plus attendre le merveilleux clafoutis aux poireaux et au chèvre !
Recette Oeufs cocotte au saumon et aux poireaux
Ingrédients
- 1 blanc de poireau
- 1/2 oignons
- 1 filet d'huile d'olive
- sel, poivre
- 2 tranches de saumon fumé
- 20 g de parmesan
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 2 oeufs
Préparation
1
Émincer finement le poireau et l'oignon et faire revenir le tout dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Laisser réduire une dizaine de minutes avec un fond d'eau. Saler et poivrer.
2
Une fois la fondue de poireaux prête, la verser dans deux ramequins allant au four. Ajouter le saumon fumé coupé en petits dés, le parmesan et la crème fraîche. Mélanger le tout.
3
Casser un oeuf dans chaque ramequin puis enfourner 10 à 15 minutes à 200°C. Surveiller la cuisson.
4
Servir bien chaud avec du pain frais !