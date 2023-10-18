Craquez pour le croque-monsieur au poulet et à la béchamel, une recette facile à réaliser pour le dîner

Improvisez un repas très gourmand avec cette recette savoureuse de croque-monsieur au poulet ! Hyper simple à préparer, vous allez régaler les papilles de tout le monde à table.
L'avantage du croque-monsieur, c'est qu'il peut se décliner à l'infini ! Et même si on adore le classique à la béchamel et au jambon, on peut aussi se faire plaisir avec plein de recettes végétariennes ou pas. On vous présente un nouveau croque-monsieur très facile à préparer au poulet et à la béchamel parfumée aux herbes de Provence. Un peu (beaucoup) de fromage et voilà ! C'est super simple et rapide à réaliser, idéal pour un dîner gourmand sans prise de tête.
Recette Croque-monsieur au poulet et béchamel
Ingrédients
- 2 filets de poulet
- sel, poivre
- huile d'olive
- Pour la béchamel :
- 30 g de beurre
- 30 g de farine
- 400 ml de lait
- Herbes de Provence
- 150 g de fromage râpé
- 8 tranches de pain de mie
Préparation
1
Saler et poivrer le poulet des deux côtés. Dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive, le faire revenir pendant quelques minutes de chaque côté. Le poulet doit être bien doré.
2
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre dans une casserole et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant et laisser la béchamel épaissir.
3
Une fois la béchamel épaisse, retirer du feu puis saler, poivrer et ajouter des herbes de Provence (environ 1 cuillère à soupe, mais à doser selon vos goûts). Ajouter une poignée de fromage râpé et le laisser fondre.
4
Quand le poulet est cuit et bien saisi, le couper en fines tranches. Remettre les tranches dans la sauteuse (hors du feu), juste pour les imbiber du jus de cuisson.
5
Passer au montage des croque-monsieur : étaler un peu de béchamel sur la moitié des tranches de pain de mie. Ajouter des morceaux de poulet et un peu de fromage.
6
Refermer avec une tranche de pain de mie et étaler de la béchamel par-dessus puis parsemer de fromage râpé. Enfourner à 180°C pendant une dizaine de minutes pour gratiner les croque-monsieur.