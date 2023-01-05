Le croque-monsieur au chèvre, un plat parfait pour un dîner vite fait bien et gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Croque-monsieur au chèvre

Idée de repas quand on a la flemme : un croque-monsieur bien évidemment ! Et avec cette recette au chèvre et au miel, vous allez forcément fondre de plaisir.

Vous aussi vous n'avez aucune inspiration et aucune motivation pour le dîner de ce soir ? Pas de panique, voici une recette ultra-facile à préparer et qui plaira à toutes les papilles : un croque-monsieur au chèvre et au miel ! C'est super gourmand et très rapide à réaliser. On peut le servir avec une salade pour compléter le menu, ou tout simplement en snack pour une petite faim. Si vous êtes du genre classique, retrouvez la recette traditionnelle du croque-monsieur, un concentré de moelleux et de gourmandise ! Et pour finir le repas sans prise de tête et sans passer des heures en cuisine, que diriez-vous d'un brownie au chocolat prêt en moins de 5 minutes ? Si si, c'est possible et vraiment délicieux !

Recette Croque-monsieur au chèvre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 8 tranches de pain de mie
  • 40 g de beurre
  • 150 g de chèvre frais
  • 2 c. à soupe de miel
  • 30 g de pignons de pin
  • sel, poivre

Préparation

1
Beurrer les tranches de pain de mie de beurre à l'extérieur.
2
Mélanger le chèvre frais avec le miel et les pignons de pin. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Tartiner ce mélange sur 4 tranches de pain de mie, à l'intérieur puis refermer avec une autre tranche de pain, côté beurré à l'extérieur.
4
Faire cuire dans un appareil à croque-monsieur jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
5
Servir aussitôt !
L'astuce du chef
Vous pouvez cuire les croque-monsieur à la poêle ou au four si vous n'avez pas d'appareil à croque-monsieur.
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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