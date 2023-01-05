Le croque-monsieur au chèvre, un plat parfait pour un dîner vite fait bien et gourmand !

Idée de repas quand on a la flemme : un croque-monsieur bien évidemment ! Et avec cette recette au chèvre et au miel, vous allez forcément fondre de plaisir.
Vous aussi vous n'avez aucune inspiration et aucune motivation pour le dîner de ce soir ? Pas de panique, voici une recette ultra-facile à préparer et qui plaira à toutes les papilles : un croque-monsieur au chèvre et au miel ! C'est super gourmand et très rapide à réaliser. On peut le servir avec une salade pour compléter le menu, ou tout simplement en snack pour une petite faim. Si vous êtes du genre classique, retrouvez la recette traditionnelle du croque-monsieur, un concentré de moelleux et de gourmandise ! Et pour finir le repas sans prise de tête et sans passer des heures en cuisine, que diriez-vous d'un brownie au chocolat prêt en moins de 5 minutes ? Si si, c'est possible et vraiment délicieux !
Recette Croque-monsieur au chèvre
Ingrédients
- 8 tranches de pain de mie
- 40 g de beurre
- 150 g de chèvre frais
- 2 c. à soupe de miel
- 30 g de pignons de pin
- sel, poivre
Préparation
1
Beurrer les tranches de pain de mie de beurre à l'extérieur.
2
Mélanger le chèvre frais avec le miel et les pignons de pin. Assaisonner de sel et de poivre.
3
Tartiner ce mélange sur 4 tranches de pain de mie, à l'intérieur puis refermer avec une autre tranche de pain, côté beurré à l'extérieur.
4
Faire cuire dans un appareil à croque-monsieur jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés.
L'astuce du chef
Vous pouvez cuire les croque-monsieur à la poêle ou au four si vous n'avez pas d'appareil à croque-monsieur.