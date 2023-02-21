Le crumble aux pommes et aux flocons d'avoine, une recette trop gourmande et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Crumble aux pommes et aux flocons d'avoine

On craque définitivement pour ce crumble fondant et croustillant aux pommes et aux flocons d'avoine ! En plus, il est super facile et rapide à préparer alors on n'hésite pas.

Vous aimez les crumbles ? En version salée ou sucrée, les crumbles se déclinent à toutes les sauces. Aujourd'hui, on vous propose une recette aux pommes et aux flocons d'avoine, c'est délicieux ! Pour la rendre plus healthy, vous pouvez remplacer le beurre par de la purée d'amande et réduire le sucre. Adoptez les flocons d'avoine avec toutes ces recettes gourmandes qui vont vous rendre accro ! Notamment ces petits cookies au chocolat et aux flocons d'avoine, on adore…

Recette Crumble aux pommes et aux flocons d'avoine

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté

Ingrédients

  • 1,5 kg de pomme
  • 3 c. à soupe de sirop d'érable
  • 80 g de noix de pécan
  • 100 flocons d'avoine
  • 100 g de beurre mou
  • 100 g de sucre roux
  • 60 g de poudre d'amande
  • 1 pincée de cannelle en poudre

Préparation

1
Éplucher les pommes et retirer les trognons. Les tailler en petits cubes et les verser dans un plat à gratin.
2
Arroser de sirop d'érable et de cannelle en poudre et bien mélanger.
3
Concasser grossièrement les noix de pécan et mélanger avec les flocons d'avoine.
4
Du bout des doigts, mélanger le beurre mou coupé en petits morceaux avec le sucre et la poudre d'amande. Ajouter les flocons d'avoine et les noix de pécan et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
5
Verser le crumble sur les pommes et enfourner 45 minutes à 170°C. Le crumble doit être bien doré.
6
Déguster tiède ou froid.
CrumbleFruitsFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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