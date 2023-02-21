Le crumble aux pommes et aux flocons d'avoine, une recette trop gourmande et facile à faire !

On craque définitivement pour ce crumble fondant et croustillant aux pommes et aux flocons d'avoine ! En plus, il est super facile et rapide à préparer alors on n'hésite pas.
Vous aimez les crumbles ? En version salée ou sucrée, les crumbles se déclinent à toutes les sauces. Aujourd'hui, on vous propose une recette aux pommes et aux flocons d'avoine, c'est délicieux ! Pour la rendre plus healthy, vous pouvez remplacer le beurre par de la purée d'amande et réduire le sucre. Adoptez les flocons d'avoine avec toutes ces recettes gourmandes qui vont vous rendre accro ! Notamment ces petits cookies au chocolat et aux flocons d'avoine, on adore…
Recette Crumble aux pommes et aux flocons d'avoine
Ingrédients
- 1,5 kg de pomme
- 3 c. à soupe de sirop d'érable
- 80 g de noix de pécan
- 100 flocons d'avoine
- 100 g de beurre mou
- 100 g de sucre roux
- 60 g de poudre d'amande
- 1 pincée de cannelle en poudre
Préparation
1
Éplucher les pommes et retirer les trognons. Les tailler en petits cubes et les verser dans un plat à gratin.
2
Arroser de sirop d'érable et de cannelle en poudre et bien mélanger.
3
Concasser grossièrement les noix de pécan et mélanger avec les flocons d'avoine.
4
Du bout des doigts, mélanger le beurre mou coupé en petits morceaux avec le sucre et la poudre d'amande. Ajouter les flocons d'avoine et les noix de pécan et mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
5
Verser le crumble sur les pommes et enfourner 45 minutes à 170°C. Le crumble doit être bien doré.
6
Déguster tiède ou froid.