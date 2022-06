Découvrez le crumble aux cerises et aux flocons d'avoine pour un été gourmand !

Vos papilles vont rougir de plaisir pour ce succulent crumble aux cerises et aux flocons d'avoine… C'est LE dessert qui vous fera succomber cet été !

Pour changer du traditionnel et très classique clafoutis aux cerises, offrez-vous un moment gourmand avec ce crumble fruité aux flocons d'avoine ! Un plaisir (non coupable) à dévorer encore et encore durant toute la saison des cerises car, à chaque bouchée, c'est une explosion de saveurs ! Variez les plaisirs avec le délicieux tiramisu aux cerises, un dessert onctueux pour faire fondre de gourmandise vos papilles. On craque pour le très estival crumble aux abricots, très facile et rapide à réaliser !