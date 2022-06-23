Découvrez le crumble aux cerises et aux flocons d'avoine pour un été gourmand !

Vos papilles vont rougir de plaisir pour ce succulent crumble aux cerises et aux flocons d'avoine… C'est LE dessert qui vous fera succomber cet été !
Pour changer du traditionnel et très classique clafoutis aux cerises, offrez-vous un moment gourmand avec ce crumble fruité aux flocons d'avoine ! Un plaisir (non coupable) à dévorer encore et encore durant toute la saison des cerises car, à chaque bouchée, c'est une explosion de saveurs ! Variez les plaisirs avec le délicieux tiramisu aux cerises, un dessert onctueux pour faire fondre de gourmandise vos papilles. On craque pour le très estival crumble aux abricots, très facile et rapide à réaliser !
Recette Crumble aux cerises et aux flocons d'avoine
Ingrédients
- 500 g de cerise
- 75 g de sucre
- 50 g de farine
- 50 g de poudre d'amande
- 50 g de flocons d'avoine
- 50 g de beurre
Préparation
1
Laver, équeuter et dénoyauter les cerises. Les mélanger avec 25 g de sucre puis les déposer dans un plat à gratin.
2
Mélanger le reste de sucre, la farine, la poudre d'amande et les flocons d'avoine. Ajouter le beurre en petits morceaux et émietter du bout des doigts jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
3
Saupoudrer le crumble sur les cerises et enfourner 25 à 30 minutes à 180°C. Le crumble doit être bien doré.
4
Laisser refroidir avant de déguster !