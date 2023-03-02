Voici la vraie recette du fish and chips, un plat gourmand, réconfortant et super simple à préparer

Découvrez la recette traditionnelle du fish and chips, un plat typique de la gastronomie anglaise qui se compose de poisson frit et de frites. Croustillante et moelleuse, vous allez adorer cette recette !
Le fish and chips fait partie de la gastronomie anglaise et on adore ce plat pour ses saveurs croustillantes et moelleuses à la fois ! Servi avec une sauce tartare, bien évidemment, ce poisson frit est super facile à préparer. Pensez à utiliser des ingrédients bien froids, cela vous aidera à obtenir une pâte à frire légère et bien croustillante. Pour le poisson, choisissez de préférence du cabillaud ou de l'aiglefin (ou encore du lieu noir). N'oubliez pas les frites, également les stars de l'assiette ! Et si vous voulez revisiter un peu la recette traditionnelle, on vous conseille les frites de patates douces ultra-gourmandes et fondantes en bouche…
Recette Fish and chips traditionnel
Ingrédients
- Pour les frites :
- 4 grosses pommes de terre farineuses
- 2 c. à soupe de huile
- 1 pincée de sel
- Pour le poisson frit :
- 200 g de farine
- 3 g de levure
- 200 ml de bière blonde
- 4 dos de cabillaud
- sel, poivre
- 250 ml de Huile de friture
Préparation
1
Bien laver les pommes de terre et les sécher. Les couper en frites et les mélanger avec l'huile et le sel.
2
Étaler sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé et enfourner 30 minutes à 200°C. Elles doivent être bien dorées.
3
Mélanger la farine et la levure. Ajouter la bière et mélanger pour obtenir une pâte épaisse mais lisse.
4
Éponger le poisson pour qu'il soit bien sec, le poivrer et le fariner légèrement.
5
Faire chauffer l'huile à 175°C. Tremper le poisson dans la pâte à friture pour l'enrober entièrement puis le plonger dans la friture pendant quelques minutes pour qu'il soit bien doré.
6
Déposer sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras.
7
Servir avec les frites et de la sauce tartare.
L'astuce du chef
Si vous avez pris du poisson congelé, pensez à le décongeler la veille.