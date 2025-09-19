Recette de tacos au poisson facile style street food mexicaine

Par Célia Papaïx ·

Fish tacos aux légumes croquants

Craquez pour cette street food mexicaine : les fish tacos frais et savoureux ! Ces tacos de poisson allient la tendresse du poisson blanc grillé à la fraîcheur d'une salade de chou croquante, le tout relevé d'une sauce crémeuse à l'avocat. Parfaits pour un repas léger et équilibré, ces tacos mexicains apportent soleil et vitamines dans votre assiette. Une recette healthy, colorée et pleine de saveurs pour voyager sans quitter la cuisine !

Recette Fish tacos aux légumes croquants

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de filets de poisson blanc (cabillaud)
  • 8 petites tortillas de maïs
  • 1/4 chou rouge (ou chou blanc)
  • 2 carottes
  • 1 poivron rouge
  • 1 citron vert
  • Coriandre fraîche
  • Pour la marinade :
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 1 c. à café de cumin
  • 1 c. à café de paprika
  • 1/2 c. à café de chili en poudre
  • sel, poivre
  • Pour la sauce à l'avocat :
  • 1 avocat mûr
  • 3 c. à soupe de yaourt grec
  • 1 citron vert
  • 1 gousse d'ail
  • sel, poivre

Préparation

1
Mélanger tous les ingrédients de la marinade et badigeonner généreusement les filets de poisson. Laisser mariner 15 minutes.
2
Émincer finement le chou, les carottes et le poivron. Assaisonner avec le jus et le zeste du citron vert, du sel et du poivre. Réserver.
3
Mixer tous les ingrédients de la sauce jusqu'à l'obtention d'un mélange bien lisse et crémeux. Réserver.
4
Faire cuire le poisson pendant 3 à 4 minutes dans une poêle chaude avec un peu d'huile. Effilocher à l'aide d'une fourchette.
5
Réchauffer les tortillas dans une poêle à sec.
6
Monter les tacos avec de la sauce à l'avocat, du poisson et la salade. Terminer par de la coriandre ciselée et servir avec des quartiers de citron vert !
