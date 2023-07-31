Idée d'entrée simple et rafraîchissante : un gaspacho de concombre et petits pois, une recette pas chère et savoureuse !

Pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler ! Voici un gaspacho de concombre et petits pois, à servir de toute urgence pour un moment frais et gourmand sans se ruiner.
Vous n'avez pas le temps de préparer une entrée sophistiquée mais vous voulez épater les papilles de vos convives ? Découvrez vite ce gaspacho de concombre et petits pois ! Cette recette à la fois simple, rapide à préparer et très économique fera sensation. N'hésitez pas à ajouter quelques dés de concombre dans les assiettes pour apporter du croquant à la dégustation. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version à la menthe pour encore plus de fraîcheur. Et si vous aussi vous êtes accro au concombre, voici une recette originale de pâtes au concombre et à la feta. Très rafraîchissante et gourmande pour cet été !
Recette Gaspacho de concombre et petits pois
Ingrédients
- 180 g de concombre
- 240 g de petits pois en conserve
- sel, poivre
- huile d'olive
- 1 zeste de citron
Préparation
1
Éplucher le concombre et le tailler en cubes. Égoutter les petits et réserver le jus.
2
Mixer le concombre et les petits pois avec 30 cl de jus de petits pois. Ajuster avec un peu plus d'eau si la consistance est trop épaisse.
3
Assaisonner de sel et poivre et servir bien frais avec un filet d'huile d'olive et un peu de zeste de citron râpé.