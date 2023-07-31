Idée d'entrée simple et rafraîchissante : un gaspacho de concombre et petits pois, une recette pas chère et savoureuse !

Par Célia Papaïx ·

Gaspacho de concombre et petits pois

Pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler ! Voici un gaspacho de concombre et petits pois, à servir de toute urgence pour un moment frais et gourmand sans se ruiner.

Vous n'avez pas le temps de préparer une entrée sophistiquée mais vous voulez épater les papilles de vos convives ? Découvrez vite ce gaspacho de concombre et petits pois ! Cette recette à la fois simple, rapide à préparer et très économique fera sensation. N'hésitez pas à ajouter quelques dés de concombre dans les assiettes pour apporter du croquant à la dégustation. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version à la menthe pour encore plus de fraîcheur. Et si vous aussi vous êtes accro au concombre, voici une recette originale de pâtes au concombre et à la feta. Très rafraîchissante et gourmande pour cet été !

Recette Gaspacho de concombre et petits pois

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 180 g de concombre
  • 240 g de petits pois en conserve
  • sel, poivre
  • huile d'olive
  • 1 zeste de citron

Préparation

1
Éplucher le concombre et le tailler en cubes. Égoutter les petits et réserver le jus.
2
Mixer le concombre et les petits pois avec 30 cl de jus de petits pois. Ajuster avec un peu plus d'eau si la consistance est trop épaisse.
3
Assaisonner de sel et poivre et servir bien frais avec un filet d'huile d'olive et un peu de zeste de citron râpé.
Soupe froidePas chèresFacileRapideétéVégétarien
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Salade verde au concombre, brocoli et petits pois
Salade verde au concombre, brocoli et petits pois
Gaspacho tomate concombre & mini-bûchettes de chèvre
Gaspacho tomate concombre & mini-bûchettes de chèvre
Salade de concombre, pois chiches grillés et avocat
Salade de concombre, pois chiches grillés et avocat
Velouté courgettes petits pois
Velouté courgettes petits pois
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Gratin de filo aux asperges et petits pois
Samoussas au chèvre frais petits pois
Samoussas au chèvre frais petits pois
Salade de riz au saumon, petits pois et concombre
Salade de riz au saumon, petits pois et concombre
Gaspacho de concombre au lait de coco
Gaspacho de concombre au lait de coco
Gaspacho de concombre à la menthe
Gaspacho de concombre à la menthe
Salade de riz aux petits pois et au thon
Salade de riz aux petits pois et au thon