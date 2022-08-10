Ces pâtes au concombre et à la feta vont vous ravir cet été !

Une recette simple et gourmande comme on les aime pour l'été ! À déguster aussi bien chaud que froid.
Vous vous interrogez peut-être sur cette association de saveurs et pourtant, c'est absolument délicieux ! Cette sauce au concombre, feta et basilic apporte un vent de fraîcheur pour votre prochain plat de pâtes, vous allez forcément succomber… On les dévore froides en entrée ou même légèrement réchauffées, c'est trop bon. Si vous voulez mettre de la couleur dans vos assiettes, osez la salade de penne aux poivrons, c'est parfait en été. Proposez un tzatziki au concombre à la betterave en apéritif à vos convives, ils vous demanderont votre petit secret on vous le garantit !
Recette Pâtes au concombre et à la feta
Ingrédients
- 400 g de pâtes (penne par exemple)
- 1 concombre
- 150 g de feta
- 1 c. à soupe de crème fraîche
- 1 bouquet de basilic
- huile d'olive
- sel, poivre
- parmesan
Préparation
1
Faire cuire les pâtes dans un grand volume d'eau bouillante en suivant les instructions du paquet pour qu'elles soient al dente.
2
Peler le concombre, le couper en gros cubes et le mettre dans un mixeur.
3
Ajouter la feta émiettée et des feuilles de basilic (environ une dizaine) lavées.
4
Mixer grossièrement puis ajouter la crème fraîche. Continuer de mixer jusqu'à l'obtention d'une texture assez liquide et homogène. Verser un filet d'huile d'olive, saler et poivrer.
5
Égoutter les pâtes et les remettre dans une casserole. Verser la sauce par-dessus et laisser réchauffer quelques minutes. Servir avec une feuille de basilic et un peu de parmesan !
L'astuce du chef
Remplacer le basilic par de la menthe pour une recette encore plus rafraîchissante !