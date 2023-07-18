Ce gâteau à la mousse de framboises sans gluten est aussi léger qu'un nuage, c'est trop gourmand !

Il va faire rougir de plaisir vos papilles… Voici le merveilleux et léger gâteau à la mousse de framboise, un dessert fruité absolument irrésistible !
Découvrez ce gâteau à la mousse de framboises, un dessert sans gluten qui vous laissera sans voix à la première bouchée ! Aussi léger qu'un nuage et terriblement gourmand, cette recette fruitée est très facile à réaliser à la maison. On vous promet que vos invités vont l'adorer ! On vous propose également le gâteau express au chocolat blanc et aux framboises pour terminer le repas sur une touche sucrée sans vous prendre la tête. Et pour craquer sans culpabiliser, misez sur le crumble sans beurre aux pommes et aux framboises !
Recette Gâteau à la mousse de framboises
Ingrédients
- Pour le gâteau :
- 3 blancs d'oeufs
- 80 g de sucre
- 2 jaunes d'oeufs
- 100 g de poudre d'amande
- 30 g de fécule de maïs
- 1 c. à café de extrait d'amande liquide
- Pour la mousse :
- 2 feuilles de gélatine
- 150 g de coulis de framboises
- 25 cl de crème liquide entière 35% MG
- 25 g de sucre
- 80 g de mascarpone
- framboises fraîches
Préparation
1
Monter les blancs d'oeufs en neige en versant le sucre progressivement. Ajouter les jaunes d'oeufs et mélanger.
2
Incorporer la poudre d'amande et la fécule de maïs et mélanger délicatement. Parfumer d'extrait d'amande liquide.
3
Tapisser un moule à manqué de papier sulfurisé, verser la préparation et enfourner 15 minutes à 180°C.
4
Laisser le gâteau refroidir à la sortie du four sans le démouler.
5
Tremper la gélatine dans un bol d'eau froide pendant 10 minutes pour la ramollir.
6
Faire chauffer le coulis dans une casserole. Ajouter la gélatine essorée hors du feu et remuer vivement.
7
Monter la crème liquide en chantilly avec le sucre. Détendre le mascarpone avec un fouet avant d'y incorporer la chantilly délicatement à l'aide d'une spatule. Verser le coulis refroidi et mélanger.
8
Verser la mousse sur le gâteau, lisser la préparation puis laisser prendre au frais pendant au moins 4 heures.
9
Démouler délicatement et décorer avec quelques framboises fraîches.