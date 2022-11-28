Découvrez comment réaliser un crumble sans beurre aux pommes et aux framboises, c'est vraiment délicieux !

Par Célia Papaïx ·

Crumble sans beurre aux pommes et aux framboises

Voici la meilleure recette de crumble sans beurre ! En plus, c'est super simple et rapide à préparer à la maison et tellement gourmand…

Envie d'un bon crumble mais vous n'avez pas de beurre ? Ou vous voulez tout simplement une recette plus légère ? On vous partage une astuce gourmande pour préparer un crumble sans beurre, vous ne verrez (presque) pas la différence ! Avec ses pommes fondantes et ses framboises savoureuses, ce crumble va en mettre plein la vue à vos papilles. Osez la recette du crumble aux pommes et aux coings, c'est irrésistible !

Recette Crumble sans beurre aux pommes et aux framboises

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 pommes
  • 100 g de framboises
  • 70 g de farine
  • 50 g de poudre d'amande
  • 1 pincée de cannelle
  • 50 g de sirop d'érable (ou sirop d'agave)
  • 1 c. à soupe de sucre roux

Préparation

1
Peler les pommes, retirer les trognons et les couper en cubes. Les déposer dans un moule à gratin et ajouter les framboises par-dessus.
2
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre d'amande, la cannelle et le sirop d'agave. Bien remuer jusqu'à l'obtention d'une texture sableuse.
3
Saupoudrer le crumble sans beurre sur les fruits puis parsemer le sucre roux pour caraméliser le dessus (facultatif).
4
Enfourner pendant 30 à 40 minutes à 180°C.
5
Déguster tiède ou froid !
HealthyCrumbleFruitsMinceurFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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