Recette pas chère du jour : le gâteau au café, un plaisir gourmand à croquer de toute urgence !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau au café

Très facile et rapide à préparer, ce gâteau au café est à la fois délicieux et économique ! Vous n'allez plus vous en passer à l'heure du goûter.

Pour se régaler sans se ruiner, pas besoin de se priver de douceurs sucrées ! On vous propose aujourd'hui une recette économique et économique avec ce gâteau au café, il saura ravir les papilles de toute la famille avec ses parfums délicats. Pour impressionner vos convives, osez le cappuccino cake, un délicieux gâteau aux saveurs de café et de cacao ! Avez-vous déjà réalisé des churros maison ? Voici une recette super simple à refaire chez vous et absolument irrésistible !

Recette Gâteau au café

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 pots de yaourt
  • 200 g de sucre
  • 160 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 60 ml de huile neutre
  • 3 oeufs
  • 1 c. à café de café soluble
  • un peu de beurre pour le moule

Préparation

1
Mélanger le yaourt avec le sucre et la farine. Ajouter la levure et l'huile et bien remuer.
2
Incorporer les oeufs et ajouter le café. Mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Verser dans un moule à gâteau beurré et fariné puis enfourner dans un four préchauffé à 180°C pendant 30 minutes.
4
Laisser refroidir avant de démouler et déguster !
GâteauPas chèresFacileRapideGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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