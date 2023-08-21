Fondez pour la douceur et la gourmandise de cette crème dessert au café super simple à préparer

Par Célia Papaïx ·

Crème dessert au café facile

Tout le monde va craquer pour cette crème dessert au café ! Tout doux, fondant et gourmand, ce dessert a tout pour plaire aux papilles de toute la famille vous verrez.

À la recherche d'une recette gourmande pour le dessert ? Servez une crème dessert au café pour réveiller vos papilles ! C'est super facile et rapide, on vous promet que vous allez fondre pour tant de gourmandise. Vous pouvez rester plus classique avec la crème dessert au chocolat ou bien jouer l'originalité avec la crème dessert à la banane. Mais cette version au café est un pur délice (même pour ceux qui n'aiment pas le café…) ! Alors, on fonce en cuisine ? N'hésitez pas à ajouter un peu de chantilly maison par-dessus et des copeaux de chocolat pour encore plus de gourmandise…

Recette Crème dessert au café facile

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 250 ml de lait
  • 250 ml de crème liquide entière
  • 2 c. à soupe de bombées de café soluble
  • 4 jaunes d'oeufs
  • 80 g de Sucre en poudre

Préparation

1
Dans une casserole, faire chauffer le lait et la crème. Une fois à ébullition, ajouter le café soluble et bien mélanger.
2
Pendant ce temps, blanchir les jaunes d'oeufs et le sucre.
3
Verser la préparation au café sur les oeufs et fouetter vivement.
4
Verser dans des ramequins individuels. Placer dans un plat et ajouter de l'eau jusqu'à mi-hauteur pour cuire au bain-marie.
5
Enfourner 30 minutes dans un four préchauffé à 150°C. Laisser refroidir à température avant de placer au frais pendant au moins 2 heures pour que les crèmes prennent.
6
Servir frais !
Crème dessertFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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