Fondez pour la douceur et la gourmandise de cette crème dessert au café super simple à préparer

Par Célia Papaïx
·Publié le 21/08/2023 à 12:00
Tout le monde va craquer pour cette crème dessert au café ! Tout doux, fondant et gourmand, ce dessert a tout pour plaire aux papilles de toute la famille vous verrez.
À la recherche d'une recette gourmande pour le dessert ? Servez une crème dessert au café pour réveiller vos papilles ! C'est super facile et rapide, on vous promet que vous allez fondre pour tant de gourmandise. Vous pouvez rester plus classique avec la crème dessert au chocolat ou bien jouer l'originalité avec la crème dessert à la banane. Mais cette version au café est un pur délice (même pour ceux qui n'aiment pas le café…) ! Alors, on fonce en cuisine ? N'hésitez pas à ajouter un peu de chantilly maison par-dessus et des copeaux de chocolat pour encore plus de gourmandise…
Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !