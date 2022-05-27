Apprenez à réaliser une glace au café gourmande sans sorbetière !

Attention, moment gourmand en vue avec cette glace au café ! Onctueuse et crémeuse, elle va nous accompagner tout l'été.
Certains boivent le café, d'autres préfèrent le manger dans un dessert gourmand. Du brownie au chocolat et au café à cette glace maison, cet arôme réveille nos papilles ! Et pour se rafraîchir cet été, découvrez une recette glacée à faire à la maison sans sorbetière. Elle demande un peu de préparation mais vous ne le regretterez pas, c'est promis ! Sinon, on vous propose notre coup de cœur (et de frais) : la glace au fruit de la passion sans sorbetière, elle est irrésistible… Profitez du retour des cerises sur les étals pour réaliser une glace fruitée et gourmande.
Recette Glace au café sans sorbetière
Ingrédients
- 3 c. à soupe de eau
- 3 c. à soupe de café soluble en poudre
- 210 g de sucre
- 500 ml de crème liquide entière 30% MG
- 2 blancs d'oeufs
- 8 jaunes d'oeufs
Préparation
1
Faire bouillir l'eau puis ajouter le café soluble. Une fois qu'il est bien dilué, laisser complètement refroidir.
2
Diviser le sucre en trois parts égales (70 g).
3
Battre la crème liquide bien froide en chantilly. Quand elle commence à bien monter, verser un tiers du sucre et continuer à monter la crème en chantilly bien ferme. Enfin, verser la moitié du café froid et bien mélanger.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige : commencer à petite vitesse et augmenter au fur et à mesure. Incorporer un tiers du sucre en même temps jusqu'à ce que les blancs en neige soient bien fermes. Verser deux cuillères à soupe du café et bien mélanger.
5
Fouetter les jaunes avec le dernier tiers de sucre. Le mélange doit doubler de volume et devenir mousseux et "blanc". Verser le reste du café et bien remuer.
6
Une fois toutes les préparations prêtes, incorporer les blancs et les jaunes dans la chantilly à l'aide d'une maryse et mélanger délicatement jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
7
Verser dans un récipient froid puis placer au congélateur pendant au minimum 6 heures pour que la glace prenne bien.
L'astuce du chef
Mettre le récipient au congélateur avant de commencer la recette pour qu'il soit bien froid !