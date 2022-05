Apprenez à réaliser une glace au café gourmande sans sorbetière !

Attention, moment gourmand en vue avec cette glace au café ! Onctueuse et crémeuse, elle va nous accompagner tout l'été.

Certains boivent le café, d'autres préfèrent le manger dans un dessert gourmand. Du brownie au chocolat et au café à cette glace maison, cet arôme réveille nos papilles ! Et pour se rafraîchir cet été, découvrez une recette glacée à faire à la maison sans sorbetière. Elle demande un peu de préparation mais vous ne le regretterez pas, c'est promis ! Sinon, on vous propose notre coup de cœur (et de frais) : la glace au fruit de la passion sans sorbetière, elle est irrésistible… Profitez du retour des cerises sur les étals pour réaliser une glace fruitée et gourmande.