Un gâteau au chocolat et à la banane pour ravir les papilles de tous les gourmands

Idée de goûter facile et rapide : un gâteau à la banane et aux pépites de chocolat. C'est un vrai délice !
Vous avez des bananes bien mûres et vous ne savez pas quoi en faire ? Transformez-les en un délicieux gâteau aux pépites de chocolat ! Très moelleux à l'intérieur et surtout très facile à préparer, vos papilles ne vont pas en revenir. Vous pourrez le dévorer à l'heure du goûter ou le matin pour le petit-déjeuner. Pour plus de douceur et de simplicité, osez ce gâteau moelleux à la vanille. Et pour vos prochains petits-déjeuners healthy, on vous recommande d'adopter ces mini-pancakes à la banane !
Recette Gâteau au chocolat et à la banane
Ingrédients
- 3 bananes bien mûres
- 200 g de yaourt nature
- 2 oeufs
- 180 g de farine
- 2 c. à café de levure chimique
- 40 g de cassonade
- 100 g de pépites de chocolat
Préparation
1
Écraser deux bananes et mélanger avec le yaourt. Ajouter les oeufs un à un puis incorporer la farine et la levure.
2
Ajouter la cassonade et les pépites de chocolat puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Verser dans un moule beurré et fariné ou recouvert de papier cuisson. Couper la dernière banane en deux dans le sens de la longueur et la déposer par-dessus en l'enfonçant légèrement.
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C.
5
Laisser le cake refroidir avant de le servir.