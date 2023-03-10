Un gâteau au chocolat et à la banane pour ravir les papilles de tous les gourmands

Par Célia Papaïx ·

Gâteau au chocolat et à la banane

Idée de goûter facile et rapide : un gâteau à la banane et aux pépites de chocolat. C'est un vrai délice !

Vous avez des bananes bien mûres et vous ne savez pas quoi en faire ? Transformez-les en un délicieux gâteau aux pépites de chocolat ! Très moelleux à l'intérieur et surtout très facile à préparer, vos papilles ne vont pas en revenir. Vous pourrez le dévorer à l'heure du goûter ou le matin pour le petit-déjeuner. Pour plus de douceur et de simplicité, osez ce gâteau moelleux à la vanille. Et pour vos prochains petits-déjeuners healthy, on vous recommande d'adopter ces mini-pancakes à la banane !

Recette Gâteau au chocolat et à la banane

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 bananes bien mûres
  • 200 g de yaourt nature
  • 2 oeufs
  • 180 g de farine
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 40 g de cassonade
  • 100 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Écraser deux bananes et mélanger avec le yaourt. Ajouter les oeufs un à un puis incorporer la farine et la levure.
2
Ajouter la cassonade et les pépites de chocolat puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène.
3
Verser dans un moule beurré et fariné ou recouvert de papier cuisson. Couper la dernière banane en deux dans le sens de la longueur et la déposer par-dessus en l'enfonçant légèrement.
4
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C.
5
Laisser le cake refroidir avant de le servir.
GâteauCakeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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