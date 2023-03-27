Renversez vos papilles avec ce gâteau renversé à la banane et au caramel !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau renversé à la banane et au caramel

Vous ne pourrez pas résister à la gourmandise de ce gâteau moelleux à la banane et au caramel !

Après le gâteau renversé aux poires et au chocolat, découvrez les saveurs délicieuses du gâteau renversé à la banane et au caramel ! Un concentré de gourmandise qui mettra vos papilles en folie, on vous le garantit. En plus, c'est super facile et rapide à préparer ! Une recette idéale pour utiliser vos bananes qui traînent. Faites-vous plaisir avec le gâteau caramélisé à l'ananas, pour un moment de gourmandise très exotique !

Recette Gâteau renversé à la banane et au caramel

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à soupe de eau
  • 2 bananes
  • 100 g de sucre
  • 2 oeufs
  • 100 g de beurre
  • 150 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 2 c. à soupe de rhum (facultatif)

Préparation

1
Beurrer et tapisser de papier sulfurisé un moule et préchauffer le four à 180°C
2
Préparer le caramel : faire fondre le sucre et l'eau dans une poêle sur feu moyen. Verser au fond du moule.
3
Ajouter les bananes pelées et coupées en tranches dans la longueur, de manière à recouvrir tout le fond du moule.
4
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu, la farine et la levure puis bien mélanger la préparation.
5
Ajouter le rhum pour parfumer (optionnel) et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
6
Verser sur les bananes et enfourner 25 minutes environ (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche).
7
Laisser refroidir quelques minutes et démouler en retournant sur une assiette. Retirer le papier sulfurisé et déguster !
GâteauFruitsFacileGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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