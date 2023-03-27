Renversez vos papilles avec ce gâteau renversé à la banane et au caramel !

Vous ne pourrez pas résister à la gourmandise de ce gâteau moelleux à la banane et au caramel !
Après le gâteau renversé aux poires et au chocolat, découvrez les saveurs délicieuses du gâteau renversé à la banane et au caramel ! Un concentré de gourmandise qui mettra vos papilles en folie, on vous le garantit. En plus, c'est super facile et rapide à préparer ! Une recette idéale pour utiliser vos bananes qui traînent. Faites-vous plaisir avec le gâteau caramélisé à l'ananas, pour un moment de gourmandise très exotique !
Recette Gâteau renversé à la banane et au caramel
Ingrédients
- 3 c. à soupe de sucre
- 1 c. à soupe de eau
- 2 bananes
- 100 g de sucre
- 2 oeufs
- 100 g de beurre
- 150 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 2 c. à soupe de rhum (facultatif)
Préparation
1
Beurrer et tapisser de papier sulfurisé un moule et préchauffer le four à 180°C
2
Préparer le caramel : faire fondre le sucre et l'eau dans une poêle sur feu moyen. Verser au fond du moule.
3
Ajouter les bananes pelées et coupées en tranches dans la longueur, de manière à recouvrir tout le fond du moule.
4
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu, la farine et la levure puis bien mélanger la préparation.
5
Ajouter le rhum pour parfumer (optionnel) et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien lisse.
6
Verser sur les bananes et enfourner 25 minutes environ (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau, elle doit ressortir sèche).
7
Laisser refroidir quelques minutes et démouler en retournant sur une assiette. Retirer le papier sulfurisé et déguster !