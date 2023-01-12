Pour bien commencer la journée, voici une recette équilibrée de mini-pancakes à la banane très rapide à faire !
Quand petit-déjeuner healthy rime avec gourmandise. Les mini-pancakes à la banane vont vous donner la banane pour toute la journée ! On vous prévient, ils sont irrésistibles. Vous pouvez les rendre encore plus gourmands en ajoutant une touche de pâte à tartiner maison... Et si vous voulez jouer l'originalité à fond, vous pouvez remplacer vos céréales du matin avec cette recette en versant un peu de lait dans votre bol de mini-pancakes ! Une recette de petit-déjeuner idéale toute l'année quand on est pressés.
Recette Mini pancakes à la banane
Ingrédients
- 1 yaourt nature
- 1 oeuf
- 50 g de farine
- 1 c. à café de levure chimique
- 2 bananes
Préparation
1
Mélanger vivement le yaourt nature avec l'oeuf, la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène (vous pouvez utiliser un mixeur).
2
Découper les bananes en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Les tremper dans la pâte à pancake puis les déposer dans une poêle légèrement beurrée.
3
Laisser cuire quelques minutes de chaque côté pour que les mini-pancakes soient bien dorés.
4
Servir avec le topping de votre choix : pépites de chocolat, chocolat fondu, pâte à tartiner, miel...