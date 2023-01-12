Mini-pancakes à la banane

Par Célia Papaïx ·

Mini pancakes à la banane

Pour bien commencer la journée, voici une recette équilibrée de mini-pancakes à la banane très rapide à faire !

Quand petit-déjeuner healthy rime avec gourmandise. Les mini-pancakes à la banane vont vous donner la banane pour toute la journée ! On vous prévient, ils sont irrésistibles. Vous pouvez les rendre encore plus gourmands en ajoutant une touche de pâte à tartiner maison... Et si vous voulez jouer l'originalité à fond, vous pouvez remplacer vos céréales du matin avec cette recette en versant un peu de lait dans votre bol de mini-pancakes ! Une recette de petit-déjeuner idéale toute l'année quand on est pressés.

Recette Mini pancakes à la banane

icone nombre de personnes 1
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 yaourt nature
  • 1 oeuf
  • 50 g de farine
  • 1 c. à café de levure chimique
  • 2 bananes

Préparation

1
Mélanger vivement le yaourt nature avec l'oeuf, la farine et la levure jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène (vous pouvez utiliser un mixeur).
2
Découper les bananes en rondelles d'environ 1 cm d'épaisseur. Les tremper dans la pâte à pancake puis les déposer dans une poêle légèrement beurrée.
3
Laisser cuire quelques minutes de chaque côté pour que les mini-pancakes soient bien dorés.
4
Servir avec le topping de votre choix : pépites de chocolat, chocolat fondu, pâte à tartiner, miel...
Petit-déjeunerPancakesFruitsHealthyRapideFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Pancakes à la banane fourrés au chocolat
Pancakes à la banane fourrés au chocolat
Tour de pancakes à la farine de banane verte
Tour de pancakes à la farine de banane verte
Pancakes à la banane et caramel beurre salé
Pancakes à la banane et caramel beurre salé
Petit-déj ou goûter : impossible de résister à ces pancakes moelleux à la banane (option vegan possible)
Petit-déj ou goûter : impossible de résister à ces pancakes moelleux à la banane (option vegan possible)
Pancakes moelleux à la banane sans sucre ajouté : la recette healthy prête en moins de 10 minutes
Pancakes moelleux à la banane sans sucre ajouté : la recette healthy prête en moins de 10 minutes
Pancakes
Pancakes
Mini-pancakes aux fraises
Mini-pancakes aux fraises
Pancakes à la citrouille (pumpkin pancakes)
Pancakes à la citrouille (pumpkin pancakes)
Pancakes healthy à la banane et aux flocons d'avoine
Pancakes healthy à la banane et aux flocons d'avoine
Mini charlottes aux fraises
Mini charlottes aux fraises