Idée de goûter facile et express : un gâteau super moelleux à la vanille, c'est trop gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux et facile à la vanille

Voici une recette de gâteau très rapide à faire quand on veut se régaler sans prise de tête : un cake à la vanille aussi moelleux qu'un nuage !

À la fois gourmand et très simple à réaliser, ce gâteau moelleux à la vanille va faire tomber toutes les papilles de la famille à l'heure du goûter ! La douceur de ce gâteau vanillé est irrésistible… Si vous aimez la vanille, craquez pour ces petits biscuits régressifs ou encore pour cette tarte à la vanille originale. Découvrez aussi nos idées recettes pour des gâteaux simples et rapides à faire en moins de 15 minutes !

Recette Gâteau moelleux et facile à la vanille

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 120 g de sucre
  • 60 g de beurre
  • 200 g de farine
  • 1 pincée de sel
  • 1/2 sachet de levure
  • 200 g de crème liquide
  • 1 gousse de vanille

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le beurre fondu, la farine, le sel, la levure, la crème liquide et les grains de la gousse de vanille. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser dans un moule chemisé et enfourner 40 minutes à 180°C.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.
GâteauFacileRapideGouter
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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