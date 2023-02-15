Idée de goûter facile et express : un gâteau super moelleux à la vanille, c'est trop gourmand !

Voici une recette de gâteau très rapide à faire quand on veut se régaler sans prise de tête : un cake à la vanille aussi moelleux qu'un nuage !
À la fois gourmand et très simple à réaliser, ce gâteau moelleux à la vanille va faire tomber toutes les papilles de la famille à l'heure du goûter ! La douceur de ce gâteau vanillé est irrésistible… Si vous aimez la vanille, craquez pour ces petits biscuits régressifs ou encore pour cette tarte à la vanille originale. Découvrez aussi nos idées recettes pour des gâteaux simples et rapides à faire en moins de 15 minutes !
Recette Gâteau moelleux et facile à la vanille
Ingrédients
- 3 oeufs
- 120 g de sucre
- 60 g de beurre
- 200 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1/2 sachet de levure
- 200 g de crème liquide
- 1 gousse de vanille
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter le beurre fondu, la farine, le sel, la levure, la crème liquide et les grains de la gousse de vanille. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
3
Verser dans un moule chemisé et enfourner 40 minutes à 180°C.
4
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir sur une grille avant de déguster.