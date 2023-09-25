Voici un merveilleux gâteau au chocolat sans oeuf prêt en moins de 10 minutes au micro-ondes !

Par Célia Papaïx ·

Gâteau au chocolat sans oeuf au micro-ondes

Envie urgente de chocolat ? Pas de panique, découvrez cette recette à cuire au micro-ondes en moins de 10 minutes et sans œuf. C'est trop bon !

Vous n'avez pas de four ? Ou vous n'avez tout simplement pas le temps d'attendre longtemps avant de déguster un gâteau au chocolat ? On vous fait découvrir une recette express très gourmande ! Ce gâteau au chocolat prêt en moins de 10 minutes au micro-ondes ne nécessite que très peu d'ingrédients et vous n'aurez même pas besoin d'œuf pour le réaliser. Et oui, on peut tout à faire des gâteaux au micro-ondes, la preuve avec ce brownie succulent. Si vous voulez craquer sans culpabiliser, osez le fondant léger au chocolat et au fromage blanc. Une recette healthy à savourer de toute urgence !

Recette Gâteau au chocolat sans oeuf au micro-ondes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de farine
  • 100 g de Sucre en poudre
  • 60 g de cacao en poudre non sucré
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 90 g de beurre fondu
  • 380 ml de eau chaude

Préparation

1
Mélanger la farine, le sucre, le cacao en poudre et la levure chimique.
2
Former un puits au centre et verser le beurre fondu et l'eau chaude. Bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène et lisse.
3
Verser dans un moule adapté au micro-ondes et enfourner à 400W pendant 5 à 6 minutes. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
4
Laisser tiédir et déguster.
GâteauRapideFacileGouterPas chères
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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