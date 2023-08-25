La recette 0 culpabilité du jour : le gâteau au chocolat et fromage blanc. Léger, onctueux et très gourmand, vous allez fondre !
Il n'est pas toujours simple d'allier gourmandise et healthy. Pourtant, nombreux sont les desserts qui vous feront craquer sans culpabiliser ! Après le soufflé au chocolat très moelleux, découvrez un gâteau léger au chocolat et au fromage blanc. La texture de ce dessert est terriblement onctueuse et vous n'aurez besoin que de 4 ingrédients pour le préparer ! Si vous souhaitez une autre recette de gâteau au chocolat healthy, voici une version avec des… courgettes. Et oui, elles remplacent ici le beurre pour un résultat très gourmand.
Recette Gâteau léger au chocolat et fromage blanc
Ingrédients
- 200 g de chocolat noir pâtissier
- 450 g de skyr ou fromage blanc 0%
- 4 oeufs
- 40 g de farine
- 30 g de sucre ou miel ou sirop d'érable (optionnel)
Préparation
1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en mélangeant régulièrement. La texture doit être lisse et brillante.
2
Ajouter le skyr ou le fromage blanc 0% et les oeufs puis bien mélanger.
3
Incorporer la farine et le produit sucrant et mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
4
Verser dans un moule de 20 cm recouvert de papier sulfurisé et enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.