Gâteau léger au chocolat et fromage blanc healthy

Par Célia Papaïx ·

Gâteau léger au chocolat et fromage blanc

La recette 0 culpabilité du jour : le gâteau au chocolat et fromage blanc. Léger, onctueux et très gourmand, vous allez fondre !

Il n'est pas toujours simple d'allier gourmandise et healthy. Pourtant, nombreux sont les desserts qui vous feront craquer sans culpabiliser ! Après le soufflé au chocolat très moelleux, découvrez un gâteau léger au chocolat et au fromage blanc. La texture de ce dessert est terriblement onctueuse et vous n'aurez besoin que de 4 ingrédients pour le préparer ! Si vous souhaitez une autre recette de gâteau au chocolat healthy, voici une version avec des… courgettes. Et oui, elles remplacent ici le beurre pour un résultat très gourmand.

Recette Gâteau léger au chocolat et fromage blanc

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 200 g de chocolat noir pâtissier
  • 450 g de skyr ou fromage blanc 0%
  • 4 oeufs
  • 40 g de farine
  • 30 g de sucre ou miel ou sirop d'érable (optionnel)

Préparation

1
Faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes en mélangeant régulièrement. La texture doit être lisse et brillante.
2
Ajouter le skyr ou le fromage blanc 0% et les oeufs puis bien mélanger.
3
Incorporer la farine et le produit sucrant et mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
4
Verser dans un moule de 20 cm recouvert de papier sulfurisé et enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
MinceurHealthyGâteauGouterFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Gâteau fromage blanc
Gâteau fromage blanc
Gâteau express au chocolat blanc et aux framboises
Gâteau express au chocolat blanc et aux framboises
Brownies au chocolat blanc fourrés aux pépites de chocolat noir
Brownies au chocolat blanc fourrés aux pépites de chocolat noir
Blondies, brownies au chocolat blanc fourrés de pépites de chocolat
Blondies, brownies au chocolat blanc fourrés de pépites de chocolat
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Chocolat chaud au chocolat blanc et aux épices de Noël
Tarte au fromage blanc et myrtilles
Tarte au fromage blanc et myrtilles
Tiramisu léger au fromage blanc
Tiramisu léger au fromage blanc
Gâteau moelleux au fromage blanc
Gâteau moelleux au fromage blanc
Gâteau aux pommes au fromage blanc
Gâteau aux pommes au fromage blanc
Gâteau au fromage blanc
Gâteau au fromage blanc