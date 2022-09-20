Découvrez la recette express du brownie au micro-ondes : une gourmandise prête en 5 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Brownie express au micro-ondes

Pas besoin de passer des heures en cuisine ou d'avoir un four pour réaliser cette recette de brownie ! Vous allez très vite l'adopter.

Si vous n'avez pas une grande cuisine équipée et que vous manquez de temps mais que vous avez envie de vous faire plaisir avec un dessert chocolaté, vous êtes au bon endroit. On vous propose aujourd'hui un brownie prêt en 5 minutes, à cuire au… micro-ondes ! Oui oui, après le cookie ou le moelleux au chocolat au micro-ondes, on se fait plaisir avec un merveilleux brownie fondant ! Pour les plus gourmands, découvrez le brownie au chocolat et son cœur au caramel beurre salé, on n'y résiste pas…

Recette Brownie express au micro-ondes

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:03
icone temps de cuisson 00:01
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de beurre
  • 60 g de chocolat noir
  • 2 carrés de chocolat
  • 80 g de farine
  • 30 g de sucre
  • 60 ml de lait

Préparation

1
Faire fondre le beurre et le chocolat (sauf les deux carrés) ensemble et bien mélanger.
2
Ajouter le sucre, la farine et verser le lait petit à petit tout en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Incorporer les deux carrés de chocolat coupés en petits morceaux (ou utiliser des pépites de chocolat).
4
Débarrasser dans un plat beurré et fariné puis enfourner au micro-ondes 1 minute environ (cela dépendra de la puissance du micro-ondes).
5
Déguster aussitôt !
BrownieRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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