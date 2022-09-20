Découvrez la recette express du brownie au micro-ondes : une gourmandise prête en 5 minutes !

Pas besoin de passer des heures en cuisine ou d'avoir un four pour réaliser cette recette de brownie ! Vous allez très vite l'adopter.
Si vous n'avez pas une grande cuisine équipée et que vous manquez de temps mais que vous avez envie de vous faire plaisir avec un dessert chocolaté, vous êtes au bon endroit. On vous propose aujourd'hui un brownie prêt en 5 minutes, à cuire au… micro-ondes ! Oui oui, après le cookie ou le moelleux au chocolat au micro-ondes, on se fait plaisir avec un merveilleux brownie fondant ! Pour les plus gourmands, découvrez le brownie au chocolat et son cœur au caramel beurre salé, on n'y résiste pas…
Recette Brownie express au micro-ondes
Ingrédients
- 30 g de beurre
- 60 g de chocolat noir
- 2 carrés de chocolat
- 80 g de farine
- 30 g de sucre
- 60 ml de lait
Préparation
1
Faire fondre le beurre et le chocolat (sauf les deux carrés) ensemble et bien mélanger.
2
Ajouter le sucre, la farine et verser le lait petit à petit tout en mélangeant jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
3
Incorporer les deux carrés de chocolat coupés en petits morceaux (ou utiliser des pépites de chocolat).
4
Débarrasser dans un plat beurré et fariné puis enfourner au micro-ondes 1 minute environ (cela dépendra de la puissance du micro-ondes).