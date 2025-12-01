Recette facile de tiramisu sans oeuf version chocolat chaud

Tiramisu au chocolat chaud sans oeuf

Ce tiramisu au chocolat chaud sans œuf est une version facile et gourmande du dessert classique italien ! Parfait pour un dessert express, il associe la douceur réconfortante du chocolat chaud à la légèreté d'un gâteau sans cuisson. Il est idéal pour régaler toute la famille ou impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine ! C'est une recette de tiramisu originale, facile et rapide à réaliser et tellement irrésistible que vous en voudrez tous les jours...

Recette Tiramisu au chocolat chaud sans oeuf

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 12 biscuits à la cuillère
  • 20 cl de lait
  • 100 g de chocolat noir
  • 200 g de mascarpone
  • 2 c. à soupe de sucre
  • 1 c. à café de extrait de vanille
  • cacao en poudre non sucré

Préparation

1
Faire chauffer le lait dans une casserole et y faire fondre le chocolat. Bien mélanger puis laisser tiédir.
2
Détendre le mascarpone avec le sucre et l'extrait liquide de vanille.
3
Tremper les biscuits cuillère dans le chocolat chaud pour les imbiber puis les disposer dans des verrines individuelles ou dans un grand plat.
4
Déposer une couche de crème mascarpone, de nouveau des biscuits imbibés puis terminer par de la crème.
5
Laisser prendre au frais pendant au moins 1 heure. Avant de servir, saupoudrer généreusement de cacao en poudre !
