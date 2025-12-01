Recette facile de tiramisu sans oeuf version chocolat chaud

Par Célia Papaïx
·Publié le 01/12/2025 à 12:00
Ce tiramisu au chocolat chaud sans œuf est une version facile et gourmande du dessert classique italien ! Parfait pour un dessert express, il associe la douceur réconfortante du chocolat chaud à la légèreté d'un gâteau sans cuisson. Il est idéal pour régaler toute la famille ou impressionner vos invités sans passer des heures en cuisine ! C'est une recette de tiramisu originale, facile et rapide à réaliser et tellement irrésistible que vous en voudrez tous les jours...