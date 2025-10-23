Recette facile et gourmande du jour : le tiramisu aux spéculoos sans oeuf !

Tiramisu aux spéculoos sans oeuf

Amateurs de spéculoos, réjouissez-vous ! Ce tiramisu aux spéculoos sans œuf et sans cuisson est un dessert rapide, facile et ultra-gourmand. Avec sa texture crémeuse et légère combinée à la saveur chaleureuse et réconfortante des fameux biscuits aux notes de cannelle, c'est le dessert automnal parfait pour vos goûters ou repas en famille. Réalisé sans œuf, ce tiramisu conviendra donc à tous ceux qui veulent un dessert onctueux et facile à préparer, sans faire de compromis ni sur le goût ni sur le plaisir.

Recette Tiramisu aux spéculoos sans oeuf

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté

Ingrédients

  • 250 g de mascarpone
  • 20 cl de crème liquide entière 35% MG
  • 80 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 1 paquet de spéculoos
  • 10 cl de café refroidi
  • cacao en poudre non sucré

Préparation

1
Monter la crème liquide en chantilly bien ferme dans un bol froid.
2
Battre le mascarpone avec un fouet pour le détendre et ajouter le sucre et le sucre vanillé. Incorporer délicatement la chantilly à l'aide d'une spatule.
3
Tremper les biscuits spéculoos dans le café et disposer une couche au fond d'un plat (ou dans des verrines individuelles).
4
Recouvrir d'une couche de crème au mascarpone puis répéter l'opération avec des biscuits imbibés et de la crème.
5
Lisser la surface puis laisser reposer au frais pendant minimum deux heures. Avant de servir, saupoudrer de cacao en poudre !
Tiramisu Facile Dessert facile Rapide
