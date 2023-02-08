Pas besoin de culpabiliser pour ce merveilleux gâteau ! Sans matière grasse, il est très léger et ses parfums exotiques transporteront vos papilles au royaume de la gourmandise.
Vous aussi vous adorez les desserts citronnés ? En tarte ou bien simplement en crème fondante et acidulée, le citron va faire pétiller vos papilles de gourmandise ! Aujourd'hui, on vous propose de marier ce petit agrume ensoleillé aux parfums exotiques de la noix de coco. Le tout, dans un gâteau ultra-moelleux et super facile à refaire chez vous. En plus, il est sans matière grasse alors vous pourrez même reprendre une petite part sans culpabiliser ! En cuisine !
Recette Gâteau fondant au citron et à la noix de coco
Ingrédients
- 2 c. à soupe de sirop d'agave
- 40 g de fécule de maïs
- 2 oeufs
- 200 g de yaourt à la grecque (fromage blanc)
- 60 g de noix de coco râpée
- 1/2 jus de citron
- 1 citron vert pour le zeste
Préparation
1
Mélanger le sirop d'agave, la fécule de maïs, les oeufs, le yaourt et la noix de coco râpée jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Ajouter le jus du demi-citron jaune et bien mélanger. Verser dans un moule chemisé (petit pour un gâteau épais, plus grand pour un gâteau fin).
3
Enfourner 20 à 30 minutes à 180°C selon l'épaisseur du gâteau. Pour vérifier la cuisson, planter la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
4
Décorer avec les zestes du citron vert et ajouter quelques copeaux de noix de coco. Déguster sans plus attendre !