Gâteau fondant au citron et à la noix de coco

Par Célia Papaïx ·

Gâteau fondant au citron et à la noix de coco

Pas besoin de culpabiliser pour ce merveilleux gâteau ! Sans matière grasse, il est très léger et ses parfums exotiques transporteront vos papilles au royaume de la gourmandise.

Vous aussi vous adorez les desserts citronnés ? En tarte ou bien simplement en crème fondante et acidulée, le citron va faire pétiller vos papilles de gourmandise ! Aujourd'hui, on vous propose de marier ce petit agrume ensoleillé aux parfums exotiques de la noix de coco. Le tout, dans un gâteau ultra-moelleux et super facile à refaire chez vous. En plus, il est sans matière grasse alors vous pourrez même reprendre une petite part sans culpabiliser ! En cuisine !

Recette Gâteau fondant au citron et à la noix de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 c. à soupe de sirop d'agave
  • 40 g de fécule de maïs
  • 2 oeufs
  • 200 g de yaourt à la grecque (fromage blanc)
  • 60 g de noix de coco râpée
  • 1/2 jus de citron
  • 1 citron vert pour le zeste

Préparation

1
Mélanger le sirop d'agave, la fécule de maïs, les oeufs, le yaourt et la noix de coco râpée jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et homogène.
2
Ajouter le jus du demi-citron jaune et bien mélanger. Verser dans un moule chemisé (petit pour un gâteau épais, plus grand pour un gâteau fin).
3
Enfourner 20 à 30 minutes à 180°C selon l'épaisseur du gâteau. Pour vérifier la cuisson, planter la pointe d'un couteau : elle doit ressortir sèche.
4
Décorer avec les zestes du citron vert et ajouter quelques copeaux de noix de coco. Déguster sans plus attendre !
GâteauGouterHealthyFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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