Ce gâteau moelleux à la crème de marrons est sans gluten mais trop gourmand et très simple à réaliser

Une recette idéale pour le goûter à refaire de toute urgence à la maison !
Vous êtes intolérant au gluten ou vous avez tout simplement envie d'un gâteau plus léger ? Essayez cette recette à la crème de marrons très gourmande ! On remplace la farine de blé par de la farine de châtaigne, on n'ajoute pas de sucre car on utilise (beaucoup) de crème de marrons et le résultat est très moelleux ! Pour un gâteau encore plus gourmand, voici la recette pour réaliser votre crème de marrons maison. C'est très simple à faire et le goût est à tomber !
Recette Gâteau moelleux à la crème de marrons sans gluten
Ingrédients
- 4 oeufs
- 500 g de crème de marrons
- 1/2 zeste de citron
- 40 g de farine de châtaigne
- 40 g de huile neutre (tournesol ou colza par exemple)
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes des oeufs.
2
Battre les jaunes avec la crème de marrons puis ajouter les zestes de citron et la farine de châtaigne puis bien mélanger.
3
Verser l'huile neutre tout en mélangeant, jusqu'à l'obtention d'une texture lisse.
4
Monter les blancs d'oeufs en neige et, une fois qu'ils sont bien fermes, les incorporer délicatement dans la pâte à l'aide d'une maryse.
5
Verser dans un moule à cake huilé ou chemisé de papier cuisson. Enfourner à 160°C pendant 45 minutes.
6
Planter la pointe d'un couteau pour vérifier la cuisson : la lame doit être sèche. Démouler délicatement puis laisser refroidir sur une grille avant de déguster.