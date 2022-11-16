Un brownie au chocolat moelleux et sans gluten ? Suivez cette recette gourmande et facile à faire !

Très rapide à préparer, cette douceur cacaotée est sans gluten mais tout aussi gourmande, on vous le garantit. Vous allez fondre de plaisir…
Ce n'est pas parce qu'on est intolérant ou allergique au gluten qu'on doit se priver de gourmandise. Bien au contraire ! Après le gâteau moelleux aux châtaignes et au chocolat ou encore les muffins aux framboises et aux pistaches sans gluten, voici une recette de brownie au chocolat et aux noix de pécan sans gluten. Ce sont vos papilles qui vont être comblées ! Super simple et rapide à préparer chez vous, c'est un plaisir chocolaté qu'on ne va pas se refuser… Pour un dessert prêt en 5 minutes, craquez pour ce brownie express au micro-ondes !
Recette Brownie moelleux au chocolat sans gluten
Ingrédients
- 150 g de chocolat noir
- 120 g de beurre
- 120 g de sucre
- 50 g de fécule de maïs
- 3 oeufs
- 100 g de noix de pécan
Préparation
1
Faire fondre le chocolat noir et le beurre coupé en morceaux au bain-marie ou au micro-ondes en mélangeant régulièrement.
2
Bien lisser la préparation avant d'ajouter le sucre et la fécule de maïs.
3
Incorporer les oeufs un par un, en remuant vivement entre chaque ajout.
4
Concasser grossièrement les noix de pécan et les ajouter dans la pâte à brownie.
5
Verser la pâte dans un moule anti-adhésif (ou graissé) puis enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster.