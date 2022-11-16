Un brownie au chocolat moelleux et sans gluten ? Suivez cette recette gourmande et facile à faire !

Par Célia Papaïx ·

Brownie moelleux au chocolat sans gluten

Très rapide à préparer, cette douceur cacaotée est sans gluten mais tout aussi gourmande, on vous le garantit. Vous allez fondre de plaisir…

Ce n'est pas parce qu'on est intolérant ou allergique au gluten qu'on doit se priver de gourmandise. Bien au contraire ! Après le gâteau moelleux aux châtaignes et au chocolat ou encore les muffins aux framboises et aux pistaches sans gluten, voici une recette de brownie au chocolat et aux noix de pécan sans gluten. Ce sont vos papilles qui vont être comblées ! Super simple et rapide à préparer chez vous, c'est un plaisir chocolaté qu'on ne va pas se refuser… Pour un dessert prêt en 5 minutes, craquez pour ce brownie express au micro-ondes !

Recette Brownie moelleux au chocolat sans gluten

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de chocolat noir
  • 120 g de beurre
  • 120 g de sucre
  • 50 g de fécule de maïs
  • 3 oeufs
  • 100 g de noix de pécan

Préparation

1
Faire fondre le chocolat noir et le beurre coupé en morceaux au bain-marie ou au micro-ondes en mélangeant régulièrement.
2
Bien lisser la préparation avant d'ajouter le sucre et la fécule de maïs.
3
Incorporer les oeufs un par un, en remuant vivement entre chaque ajout.
4
Concasser grossièrement les noix de pécan et les ajouter dans la pâte à brownie.
5
Verser la pâte dans un moule anti-adhésif (ou graissé) puis enfourner 20 minutes à 180°C. Laisser refroidir avant de déguster.
GâteauBrownieSans glutenFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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