Vous hésitez entre une gaufre au chocolat ou une gaufre nature ? Voici des gaufres marbrées très gourmandes !

Les gaufres marbrées, la jolie gourmandise originale à découvrir de toute urgence ! Pour le petit-déjeuner, le goûter ou pour un brunch, ces gaufres vont régaler vos papilles.
Plus besoin de choisir entre une gaufre chocolatée et une gaufre nature grâce à cette recette marbrée. C'est super facile à refaire chez vous, même si vous n'avez pas de gaufrier : il vous faudra simplement des moules à gaufres en silicone qui passent au four. À vous d'ajouter les toppings de votre choix. Fruits, chocolat, miel, sirop d'érable, noisettes… Bref, faites-vous plaisir ! Si vous n'avez pas le temps d'attendre pour vous régaler, découvrez la recette des gaufres express, c'est trop bon. Vos papilles adoreront également les gaufres liégeoises, une pure gourmandise moelleuse !
Ingrédients
- 2 oeufs
- 30 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 70 g de beurre
- 250 g de farine
- 1 sachet de levure
- 350 ml de lait
- 100 g de chocolat au lait
Préparation
1
Battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu et bien mélanger.
2
Ajouter la farine et la levure puis remuer avec un fouet. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant, jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et lisse.
3
Diviser la pâte en deux. Dans une de deux parties, ajouter le chocolat fondu et mélanger.
4
Enfourner le moule à gaufres pendant 10 minutes à 220°C (afin d'obtenir de belles gaufres croustillantes).
5
Verser les pâtes nature et au chocolat dans les moules à gaufre en alternant les saveurs puis enfourner 20 minutes.
6
Laisser tiédir avant de démouler. Déguster avec des fruits, du chocolat fondu, du miel... !