Vous hésitez entre une gaufre au chocolat ou une gaufre nature ? Voici des gaufres marbrées très gourmandes !

Par Célia Papaïx ·

Gaufres marbrées

Les gaufres marbrées, la jolie gourmandise originale à découvrir de toute urgence ! Pour le petit-déjeuner, le goûter ou pour un brunch, ces gaufres vont régaler vos papilles.

Plus besoin de choisir entre une gaufre chocolatée et une gaufre nature grâce à cette recette marbrée. C'est super facile à refaire chez vous, même si vous n'avez pas de gaufrier : il vous faudra simplement des moules à gaufres en silicone qui passent au four. À vous d'ajouter les toppings de votre choix. Fruits, chocolat, miel, sirop d'érable, noisettes… Bref, faites-vous plaisir ! Si vous n'avez pas le temps d'attendre pour vous régaler, découvrez la recette des gaufres express, c'est trop bon. Vos papilles adoreront également les gaufres liégeoises, une pure gourmandise moelleuse !

Recette Gaufres marbrées

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 30 g de sucre
  • 1 sachet de sucre vanillé
  • 70 g de beurre
  • 250 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 350 ml de lait
  • 100 g de chocolat au lait

Préparation

1
Battre les oeufs avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Verser le beurre fondu et bien mélanger.
2
Ajouter la farine et la levure puis remuer avec un fouet. Verser le lait petit à petit tout en mélangeant, jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène et lisse.
3
Diviser la pâte en deux. Dans une de deux parties, ajouter le chocolat fondu et mélanger.
4
Enfourner le moule à gaufres pendant 10 minutes à 220°C (afin d'obtenir de belles gaufres croustillantes).
5
Verser les pâtes nature et au chocolat dans les moules à gaufre en alternant les saveurs puis enfourner 20 minutes.
6
Laisser tiédir avant de démouler. Déguster avec des fruits, du chocolat fondu, du miel... !
Petit-déjeunerGaufreBrunchGouterFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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