Découvrez la recette des gaufres express pour vous régaler en un rien de temps !

Vous avez une terrible envie de gaufre mais pas le temps d'attendre ? Voici une recette pour des gaufres express, vous allez vous régaler !
Après les pancakes express ou les crêpes sans repos, craquez pour les gaufres prêtes en 10 minutes ! On mélange tous les ingrédients et on passe au gaufrier : il n'y a rien de plus facile et rapide vous verrez. À vous d'être gourmand avec les garnitures de votre choix : pâte à tartiner, sucre, fruits, chantilly… Vous n'avez plus aucune excuse pour réaliser des gaufres en un rien de temps maintenant !
Ingrédients
- 130 g de farine
- 1/2 sachet de levure
- 50 g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 pincée de sel
- 2 oeufs
- 1 c. à soupe de huile neutre (tournesol par exemple)
- 12,5 cl de lait
Préparation
1
Mélanger tous les ingrédients secs (farine, levure, sucre, sucre vanillé et sel) puis creuser un puits au centre.
2
Ajouter les oeufs et l'huile et bien mélanger. Verser le lait petit à petit et remuer jusqu'à ce que la pâte soit homogène.
3
Pour gagner du temps, vous pouvez mettre tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse.
4
Faire chauffer le gaufrier et huiler légèrement. Cuire les gaufres pendant 3 à 4 minutes et laisser refroidir sur une grille avant de déguster.